Se confirmó el día y horario de la Finalissima

Argentina y España se enfrentarán el viernes 27 de marzo a partir de las 15 hs, en el Estadio Lusail, lugar donde el seleccionado argentino se consagró campeón del Mundo.



El conjunto albiceleste y el elenco español ya saben a qué hora será la Finalissina, encuentro que se llevará a cabo el 27 de marzo del 2026 en el Estadio Icónico de Lusail.

Es por eso, que el encuentro entre los Campeones de América y Europa arrancará a las 15 hs, hora argentina.



La del año que viene será la segunda edición de la Finalissima, torneo que llegó como reemplazo de la Copa Confederaciones, que enfrentaba a todos los campeones continentales, al último ganador del Mundial y al organizador de la próxima Copa del Mundo.



Luego de la extinción de la Confederaciones, se tomó la decisión de que se disputara la Finalissima a partir del 2022.



En aquella primera edición, la Selección Argentina, que venía de cortar con una sequía de 28 años sin ganar títulos al imponerse en la Copa América 2021, goleó 3-0 a Italia, que llegaba como flamante campeón de la Eurocopa.



La “Albiceleste” también ganó este torneo en 1993, cuando tenía el nombre de Artemio Franchi.



En dicha edición, los entonces dirigidos por Alfio Basile, que habían clasificado por ganar la Copa América 1991, derrotaron por penales ante Dinamarca luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.



El Estadio Icónico de Lusail, donde se disputará la Finalissima, fue el mismo en el que la Selección Argentina hizo historia al ganarle la final del Mundial de Qatar 2022 a su par de Francia, en un encuentro durísimo que terminó igualado 3-3 y que se definió recién en los penales, con victoria por 4-2 a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.