Se confirmó el día y horario para el Verde

Este fin de semana, la AFA confirmó el cronograma de la fecha 25 de la Zona A de la Primera C, e Ituzaingó jugará ante Muñiz el próximo lunes a las 15:30 hs, que, de ganar su encuentro, jugará la final del Campeonato y se clasificaría a la Copa Argentina 2026.



Luego de la gran victoria ante J.J.Urquiza el viernes pasado en el Estadio Carlos Sacaan por 1 a 0, en la jornada del domingo, se confirmó el día que jugará el Verde, donde buscará meterse en la final del Campeonato.



Con el empate sin goles de Berazategui en el Norman Lee ante El Porvenir, y la victoria de Central Córdoba de Rosario en el Gabino Sosa ante Mercedes por 2-0, el Verde lidera la Zona A con 45 unidades, y le sacó cuatro puntos al “Charrúa” y a “Bera”, ambos con 41 puntos.



El próximo lunes a partir de las 15:30 hs, el equipo ituzainguense visitará a Muñiz en el Estadio de Juventud Unida, donde depende de sí mismo para ganar la Zona A.



ASI SE CLASIFICA ITUZAINGÓ A LA FINAL DEL CAMPEONATO



Si Berazategui pierde o empata ante J.J.Urquiza, encuentro que se jugará el viernes a las 15:30 hs en Loma Hermosa, Ituzaingó, ganando su partido ante Muñiz, se mete en la final de la Zona A, esperando también por una caída o una igualdad del “Charrúa” ante Alem en General Rodríguez, que juega el mismo día y horario que el León (lunes 15:30 hs).

Si ambos perseguidores ganan sus respectivos partidos, y el Verde empata en Juventud Unida, el León deberá esperar a la última fecha para clasificar a la final del Campeonato, donde enfrentará a Claypole, en el Estadio Carlos Sacaan.



Además, en caso de que el elenco ituzainguense gane la Zona A, jugaría la próxima edición de la Copa Argentina 2026.