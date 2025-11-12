Se confirmó el horario para el último amistoso de Argentina

Con Lionel Messi a la cabeza y el regreso de Lisandro Martínez, el equipo de Scaloni se prepara para el encuentro de este viernes, antes del sorteo del Mundial 2026 que se jugará al mediodía.



La Selección Argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para la Copa del Mundo, tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, y esta semana disputa una nueva fecha FIFA.



El conjunto nacional ahora afrontará una serie de amistosos en la próxima ventana FIFA, la última antes de fin de año, donde se enfrentará este viernes a Angola a partir de las 13 hs, con televisación en vivo y en directo a través de Telefé y TyC Sports.

En la pasada gira de octubre, el conjunto nacional venció 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico, en amistosos disputados en Miami; y ahora en este mes tiene un nuevo compromiso ante Angola.



El combinado albiceleste concentra en Alicante, España, antes de viajar a la capital de Angola, y el lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció cambios en la lista de convocados que, inicialmente, tenía 24 nombres.



Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone queda desafectados para el amistoso en Luanda.



El mediocampista del Chelsea padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.



Mientras que los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.



Por otra parte, hoy por la mañana, el plantel inició su tercera sesión de entrenamientos en el gimnasio de Fincas Resort y luego siguió en campo con algunos ejercicios de elongación y fuerza coordinados por el preparador físico Luis Martín.

#SelecciónMayor Los dirigidos por Lionel Scaloni completaron su tercera sesión de entrenamientos preparatorios para el amistoso ante Angola.



La primera parte se focalizó en movimientos 11 vs 0 durante quince minutos, haciendo hincapié en las salidas desde el fondo.