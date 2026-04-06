Se confirmó la fecha para el “Clásico del Oeste”

Ituzaingó visitará a Deportivo Merlo, el sábado 11 de abril desde las 18 hs, en el Parque San Martín, y luego entresemana, recibirá a Arsenal en el Carlos Sacaan.



Después de la durísima derrota ante Argentino de Merlo por 1-0 bajo una lluvia torrencial, se confirmaron las siguientes fechas para el Verde, en busca de su primer triunfo en el Campeonato, y dejar atrás la racha negativa.



Es por esto que la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días y horarios tentativos para los encuentros de la décima y undécima fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana.



Ituzaingó va por la recuperación ante Deportivo Merlo, en una nueva edición del “Clásico del Oeste”, encuentro que se jugará el sábado 11 de abril a partir de las 18 hs, en el Parque San Martín, donde los dirigidos por Guillermo Szeszurak buscarán la primera alegría en el Campeonato, y salir de los últimos puestos.



Cabe destacar que el último triunfo del elenco ituzainguense, fue el 26 de marzo del 2022, con victoria por 1 a 0, con gol de Matías Sandoval en el cierre del partido.

Después de cuatro años, el León intentará ganar en el Parque San Martín, y tratar de estirar la paternidad (el historial marca con 27 partidos ganados para Ituzaingó, 24 empates y 19 derrotas).



Luego del clásico ante el “Charro” en el Estadio José Manuel Moreno, el siguiente partido para el León, será ante Arsenal de Sarandí, el martes 14 de dicho mes, desde las 15:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan.



Se vienen dos partidos durísimos para el Verde, ya que no está pasando un buen momento en el Torneo, y este clásico ante el “Depo” puede ser el inicio de la levantada del plantel.