Se conocieron los precios para ver a Ituzaingó en Banfield

El próximo lunes a partir de las 21:15 hs, el Verde dará el puntapié inicial para enfrentarse ante Estudiantes de La Plata, y se conocieron los valores de las entradas.



El fútbol argentino se detiene una vez más para dar lugar a la magia de la Copa Argentina, ese torneo que iguala fuerzas y permite que los sueños de los más humildes se crucen con la realidad de los gigantes.



En esta ocasión, Ituzaingó se encuentra ante uno de los desafíos más importantes de su historia reciente: enfrentar a Estudiantes de La Plata, vigente campeón del fútbol argentino, en el Estadio Florencio Sola, Banfield, el próximo lunes desde las 21:15 hs, donde abrirá el año futbolísticamente.



El "Pincharrata" y el "Verde" se verán las caras en un duelo que promete paralizar a la ciudad.



Para el conjunto ituzainguense, este partido no es solo una instancia eliminatoria; es la oportunidad de demostrar la vigencia de su mística y el peso de su camiseta en el plano nacional.



Venta de entradas en la Sede Social



Para que nadie se quede afuera de esta fiesta, la Comisión Directiva ha confirmado que la venta de entradas se centralizará en la Sede Social del club, ubicada en Los Pozos 48.

El sábado de 10 a 17 hs, se podrán retirar las entradas, al igual que el lunes a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 hs.



Los valores establecidos para los tickets están a cargo de la organización de la Copa Argentina, manteniendo un esquema de precios acorde a las distintas ubicaciones en el estadio:



· Menores: $40.000

· Generales: $50.000

· Plateas: $70.000