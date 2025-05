Se cumplen 36 años del primer ascenso de Ituzaingó a la Primera B

El 27 de mayo de 1989 quedó grabado a fuego en la memoria de los hinchas del Club Atlético Ituzaingó. Aquella tarde, el equipo dirigido por la dupla técnica conformada por Edgardo Marchetti y Juan Carlos Orsi logró el primer ascenso a la Primera B en la historia del club, tras vencer por 2-1 a Excursionistas en la final del Torneo Reducido.





El triunfo se concretó en la cancha de Deportivo Morón, donde el Verde se impuso con goles de Claudio Soria y Ricardo Pérez, luego del empate sin goles en la ida jugada en All Boys. De esta manera, Ituzaingó coronaba una campaña histórica, marcada por una racha de 19 partidos invictos, la más extensa en torneos de AFA para el club, y una serie de ocho victorias consecutivas que siguen siendo récord.





La temporada 1988/89 comenzó con altas expectativas. Luego de una floja campaña en la 87/88, la Comisión Directiva apostó fuerte con refuerzos importantes y el arribo de la dupla Marchetti-Orsi al banco. Desde el arranque, el equipo mostró solidez y carácter, ganando tanto en casa como fuera de ella. Recién en la fecha 14 conoció la derrota, ante Sarmiento, y a partir de allí hilvanó una seguidilla de empates que lo mantuvo expectante.

El cierre del torneo fue ajustado. Tras una caída clave ante Cambaceres en casa, Ituzaingó finalizó empatado en puntos con Argentino de Quilmes, lo que forzó una final por el primer ascenso. Ese partido se jugó en la cancha de Nueva Chicago, pero el Verde no pudo ante el equipo del sur y cayó 4 a 2, debiendo buscar su oportunidad en el reducido.





En los cuartos de final, Ituzaingó eliminó a Comunicaciones con un 2-0 en la ida (goles de Fernández y Soria) y un empate 1-1 en la vuelta con gol de Gustavo Medina. En semifinales, el rival fue Berazategui. Tras empatar 0-0 en Quilmes y 1-1 en Morón (gol de Gabriel Elguezabal), el León se impuso en una dramática definición por penales.





La gran final lo enfrentó a Excursionistas. El primer encuentro en All Boys terminó 0 a 0, y en la revancha el Verde fue más. Con goles de Pérez y Soria, se impuso 2-1 y consiguió el tan ansiado ascenso a la Primera B por primera vez.





La campaña fue sobresaliente: 43 partidos jugados, 21 victorias, 19 empates y apenas 3 derrotas, con una efectividad del 70,9%. El goleador fue Jorge Franzoni, con 17 tantos, y los jugadores con más presencias fueron Osvaldo Langone y Alberto Bustingorria, con 43 partidos cada uno.





Con aquel ascenso, Ituzaingó no solo cumplía un sueño institucional, sino que comenzaba a escribir las páginas doradas de su historia futbolera. A 36 años de aquella gesta, l@s hinchas del León siguen recordando con orgullo una campaña que marcó un antes y un después en el club del oeste.