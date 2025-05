Se cumplen 64 años del primer partido oficial de Ituzaingó

A yer martes 13 de mayo se cumplieron 64 años del debut oficial del Club Atlético Ituzaingó en la liga profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fue en 1961, bajo la presidencia de Eduardo Firpo, cuando el Verde decidió dar el salto y sumarse a los torneos organizados por el ente rector del fútbol argentino, marcando un antes y un después en la historia de la institución.





Con casi medio siglo de historia desde su fundación en 1912, Ituzaingó hizo su presentación formal en el profesionalismo el 13 de mayo de 1961, en un partido correspondiente a la tercera división del ascenso. Aquella tarde recibió en su estadio de Acosta y Pacheco a Juventud Unida, en un encuentro que finalizó con derrota por 3 a 2. A pesar del resultado adverso, ese día quedó grabado como uno de los más importantes en la memoria del club y de sus hinchas.





La temporada 1961 también marcó el ingreso de otros equipos que se sumarían al fútbol de AFA, como Arsenal de Sarandí, Ferrocarril Midland, Piraña, Villa Dálmine y Luján. Fue un momento de expansión para las categorías menores, y el León de Ituzaingó supo estar a la altura del desafío.

El equipo comenzó el torneo bajo la dirección técnica de Domingo Airola, pero luego el mando fue asumido por Raimundo Sandoval, un exjugador de la Selección Argentina, que aportó su experiencia en el armado del plantel y en el proceso de adaptación al nuevo nivel competitivo.





Ituzaingó finalizó esa campaña en el séptimo puesto de la zona b, logrando una performance más que digna para un equipo que recién se estrenaba en el profesionalismo. Algunos de los jugadores que integraron ese plantel pionero fueron Zwarycz, Turrubiano, Cora, Liborio, Pinto, Gustavino, Zajarchisin, Terlizzi, Abba, Miranda, Idaberry, Mauro, Gabari, Rodríguez, Portillo, Zorrilla, Casas, Mileo, Tossi, Montenegro, Gómez, López, Cuomo, Taboada y Amato.





Muchos de esos nombres quizás no figuren entre los más recordados por las nuevas generaciones, pero todos ellos formaron parte de un hecho fundacional para el club, un momento que abrió las puertas a décadas de crecimiento institucional y deportivo. Fue el primer paso en un largo camino que tendría momentos inolvidables, como los ascensos a la C, la B Metropolitana y la consagración en distintos campeonatos.





Hoy, 64 años después, el recuerdo de ese primer partido sigue vivo entre quienes sienten los colores del León. No se trató solo de un partido más, sino del inicio de una etapa que permitió a Ituzaingó consolidarse como uno de los clubes históricos del conurbano bonaerense, con una identidad forjada a base de esfuerzo, pertenencia y pasión.