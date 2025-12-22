Se definió el fixture e Ituzaingó ya conoce el rival

En el Predio Lionel Andrés Messi, se sortearon las categorías del fútbol de ascenso, y el "Verde" debutará en la primera fecha ante Deportivo Armenio. En esta nota, te contamos los rivales que tendrá el León.



La Asociación del Fútbol Argentino sorteó las zonas para el campeonato de la Primera B Metropolitana, donde habrá 22 equipos y un cambio de formato: no se jugará Torneo Apertura y Clausura, sino que será un campeonato largo.



En esta ocasión, Ituzaingó arrancará la Temporada 2026 enfrentando al Deportivo Armenio en la primera fecha de local, en el Estadio Carlos Sacaan.



El fixture presenta los enfrentamientos del Verde de la primera rueda, mientras que la segunda vuelta serán los partidos invertiendo las localías.

ESTE ES EL FIXTURE DEL CLUB ATLETICO ITUZAINGÓ



· Fecha 1: Deportivo Armenio (L)

· Fecha 2: Villa San Carlos (V)

· Fecha 3 (entresemana del 17/02): Brown de Adrogué (L)

· Fecha 4: San Martín de Burzaco (V)

· Fecha 5: Deportivo Laferrere (L)

· Fecha 6: Sportivo Italiano (V)

· Fecha 7: Talleres de Remedios de Escalada (L)

· Fecha 8: Deportivo Camioneros (V)

· Fecha 9: Argentino de Merlo (L)

· Fecha 10: Deportivo Merlo (V)

· Fecha 11 (entresemana del 07/04): Arsenal (L)

· Fecha 12: Dock Sud (V)

· Fecha 13: Excursionistas (L)

· Fecha 14: Comunicaciones (V)

· Fecha 15: Villa Dálmine (L)

· Fecha 16: Defensores Unidos de Zárate (V)

· Fecha 17: UAI Urquiza (L)

· Fecha 18: Argentino de Quilmes (V)

· Fecha 19: Real Pilar (L)

· Fecha 20: Flandria (V)

· Fecha 21: Liniers (L)

La competencia contará con dos ascensos: el primero será para el campeón, y el segundo para el ganador del Reducido, que disputarán los ocho mejores equipos de la tabla.



Asimismo, habrá dos descensos para los equipos que terminen en los últimos lugares. El campeonato comenzará el 7 de febrero.