Festival en apoyo a Cristina en Ituzaingó

Este sábado 26 de julio, Ituzaingó será escenario de un festival popular en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, organizado por la agrupación Ateneo Néstor Kirchner y el movimiento “Ituzaingó con Cristina”. La jornada se llevará a cabo a partir de las 14 horas en Barbosa y el Espacio Verde del Barrio Aeronáutico, con entrada libre y gratuita, y contará con una variada agenda de actividades artísticas, musicales y comunitarias.





Bajo el lema “Cristina libre”, el festival también servirá para conmemorar el paso a la inmortalidad de Eva Perón, reconocida como la jefa espiritual de la nación. “Evita nos enseñó que un pueblo unido y organizado puede transformar su destino. Hoy, su legado nos convoca a seguir luchando por una Argentina justa, libre y soberana, y por la libertad de Cristina”, señalaron desde la organización.





El evento contará con la presencia de “¡Que lo tiró! Tango compañero”, un grupo que combina clásicos del tango con una impronta militante y popular. También subirán al escenario artistas locales como Kimbo, Lucho Planta y Vicky Lina, y el Dúo Folklore, quienes prometen una tarde de música en vivo cargada de identidad nacional.

Además, habrá una feria de emprendedores, con stands de productos artesanales, gastronomía y propuestas de la economía popular. Desde la organización remarcan que el objetivo es generar un espacio de encuentro entre vecinos, artistas y militantes, reivindicando la cultura y la participación como herramientas para construir comunidad.





El festival no sólo busca ser una expresión artística y política, sino también un espacio solidario. Por eso, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y abrigos, que serán destinados a familias en situación de vulnerabilidad en distintos barrios del distrito.





La elección de la fecha no es casual. El 26 de julio se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, una de las figuras más emblemáticas de la historia argentina. Para l@s organizadores, el espíritu de Evita sigue siendo una inspiración.





Se espera una amplia convocatoria, con la presencia de agrupaciones políticas, organizaciones sociales y vecinos de todo Ituzaingó y zonas aledañas. Desde el Ateneo Néstor Kirchner invitan a asistir con banderas, mates y muchas ganas de disfrutar de una tarde de música, memoria y compromiso popular.