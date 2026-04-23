Se desarrollará un nuevo "Operativo Solidaridad" en Ituzaingó

En un contexto donde los lazos comunitarios se vuelven el principal sostén de las familias, Ituzaingó se prepara para una jornada que promete transformar el compromiso social en acciones concretas. Bajo el nombre de "Operativo Solidaridad", diversas agrupaciones y vecinos independientes se darán cita en el corazón de Villa Udaondo para llevar adelante una jornada de militancia comunitaria, organización y asistencia directa.





Esta edición del operativo tiene una carga emocional y simbólica muy particular. La fecha elegida no es azarosa: se cumple un año del paso a la inmortalidad del Papa Francisco. Para los organizadores, la mejor manera de honrar el legado de Jorge Bergoglio no es a través de bustos o placas silenciosas, sino mediante el ejercicio de la solidaridad y el compromiso territorial, banderas que el Sumo Pontífice alzó durante todo su magisterio.





La cita es este sábado 25 de abril, a partir de las 10:00 hs. El epicentro de la actividad será en Del Lazo 4924, en la emblemática zona de Villa Udaondo. Se espera que desde temprano el aroma a guiso y el movimiento de cajas de ropa le cambien el ritmo a la mañana del sábado.

El operativo contará con dos ejes principales de asistencia inmediata: entrega de viandas, se cocinarán y repartirán platos calientes para los vecinos que se acerquen; y roperito comunitario, un espacio de intercambio y entrega de prendas de vestir para enfrentar las bajas temperaturas que ya empiezan a sentirse en el Gran Buenos Aires.





Para que el operativo sea un éxito, la participación vecinal es fundamental. Se están recibiendo donaciones de: aceite y verduras (insumos clave para la elaboración de las viandas); y ropa en buen estado y limpia, lista para ser entregada durante la misma jornada. Además, se necesitan voluntarios que quieran ayudar a servir, ordenar el roperito o simplemente compartir un momento con los demás.





Si querés colaborar, hacer consultas o coordinar la entrega de una donación, podés contactarte directamente por WhatsApp al 11-3891-6904.