Se desarrollará un nuevo "Operativo Solidaridad" en una escuela de Ituzaingó

En las vísperas de un nuevo ciclo lectivo, el compromiso con la educación pública vuelve a hacerse presente en las calles de nuestro distrito. Bajo la premisa de que la escuela es el segundo hogar y el corazón de cada barrio, el Ateneo de Ituzaingó prepara para una jornada de trabajo voluntario que busca transformar la realidad cotidiana de cientos de chicos y chicas.





Este viernes, el epicentro de la acción será la Escuela Primaria N° 16, ubicada en el Barrio El Pilar. Allí se llevará adelante una nueva edición del "Operativo Solidaridad", una iniciativa que trasciende la simple mejora edilicia para convertirse en un hecho político y social de profunda relevancia local.





No se trata solo de rodillos y latas de pintura. La movilización tiene un objetivo claro: garantizar que las y los pibes de Ituzaingó tengan un comienzo de clases en condiciones dignas, rodeados de colores vivos y espacios cuidados. Para los organizadores, la educación pública es el pilar fundamental del ascenso social y, ante los desafíos actuales, la respuesta es clara: la fuerza de la comunidad organizada.

El Operativo Solidaridad ya es un sello distintivo en la zona, donde la solidaridad vecinal suele ganarle la pulseada a la indiferencia. La cita es este viernes 27 de febrero a partir de las 16:00 hs. El punto de encuentro será la intersección de las calles Orán y La Piedad, en pleno corazón de El Pilar. Es una oportunidad ideal no solo para colaborar con la infraestructura escolar, sino también para fortalecer los vínculos entre los vecinos de un barrio que siempre se ha caracterizado por su espíritu de lucha y pertenencia.





Como es costumbre en estas jornadas de trabajo comunitario, el ambiente promete ser de camaradería y alegría. Se recomienda a todos los interesados asistir con ropa cómoda (¡que se pueda manchar!) y, por supuesto, no olvidar el mate, el compañero indispensable para amenizar la tarde mientras se recuperan las paredes del establecimiento.





La Escuela N° 16 no es un edificio aislado; es una institución que late al ritmo de Ituzaingó. En un contexto donde la educación necesita del apoyo de todos, el Operativo Solidaridad demuestra que, cuando hay voluntad y organización, los cambios son posibles y visibles.