Se desarrollará un taller de estimulación cognitiva para adultos en Ituzaingó

La agenda de actividades culturales y de salud en nuestra querida ciudad de Ituzaingó continúa expandiéndose, ofreciendo propuestas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta oportunidad, las buenas noticias llegan desde una de las instituciones más tradicionales y activas de la zona: el Rotary Club de Ituzaingó. A través de sus canales oficiales de comunicación y redes sociales, la entidad ha lanzado una convocatoria abierta para participar de un interesante taller de estimulación cognitiva orientado específicamente a adultos.





Este encuentro, que promete ser una jornada de aprendizaje y conexión social, tiene fecha confirmada para el próximo martes 10 de diciembre. La cita tendrá lugar en la histórica sede de la institución, ubicada en la calle Soriano 1478, un punto de referencia para muchos en el barrio.





La iniciativa estará bajo la conducción profesional de las licenciadas Silvana Martínez y Agostina Carbone, quienes han diseñado una dinámica especial para este evento. Según detallaron desde la organización del Rotary, el objetivo central del taller es invitar a los participantes a "ejercitar el cerebro", una práctica fundamental en la adultez para mantener la agilidad mental y el bienestar emocional.

La propuesta no se limita a una charla teórica, sino que busca ser un espacio práctico donde se puedan descubrir nuevas estrategias para el día a día. Entre los ejes temáticos que se abordarán, se destacan el fortalecimiento de habilidades cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la resolución de problemas.





En tiempos donde la vorágine diaria a veces nos desconecta, este taller plantea un enfoque de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Esto significa que, además de ejercitar la mente, se fomentará el vínculo entre los pares, creando un ambiente ameno donde compartir experiencias y superar desafíos juntos es parte del proceso de aprendizaje. Es una excelente oportunidad para que los adultos mayores y adultos de edad media de Ituzaingó encuentren un espacio de contención y desarrollo personal.





Es importante destacar que este tipo de actividades son vitales para la salud preventiva. Mantener el cerebro activo mediante desafíos nuevos ayuda a crear reservas cognitivas, retrasando el deterioro natural que puede venir con los años. Iniciativas como la del Rotary Club ponen al alcance de la comunidad herramientas profesionales que, muchas veces, son difíciles de encontrar de manera accesible.





Para todos aquellos vecinos interesados en sumarse a esta propuesta o que deseen obtener más información para inscribir a un familiar, el Rotary Club de Ituzaingó ha dispuesto canales de comunicación directos. Las consultas e inscripciones pueden realizarse de manera sencilla enviando un mensaje de WhatsApp al 011-2269-3486. Asimismo, aquellos que prefieran el correo electrónico pueden escribir a rotaryituzaingo@gmail.com.