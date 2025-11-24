Se desarrollará una feria de ciencias en Ituzaingó

Ituzaingó volverá a convertirse en un punto de encuentro para las infancias, las familias y toda la comunidad educativa con la llegada de una nueva edición de la Feria de Ciencias organizada por Eureka, la agrupación de jóvenes profesionales del distrito que desde hace años impulsa actividades para acercar la ciencia a los más chicos. El anuncio se realizó hace tan solo unas horas a través de sus redes sociales, donde compartieron todos los detalles de lo que será una jornada repleta de experimentos, charlas, juegos y propuestas pensadas para despertar la curiosidad.





La feria, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre a partir de las 15 h en el Espacio Verde de Ituzaingó, reunirá a los cientifiquitxs que durante todo el año trabajaron en proyectos y muestras científicas. Sin embargo, no será solo una exposición, sino un verdadero festival interactivo. Quienes asistan también podrán disfrutar del stand de informática —con actividades vinculadas a programación y tecnología— y de uno de los grandes atractivos de la tarde: el planetario móvil, una experiencia inmersiva ideal para que chicos y grandes puedan explorar el universo de una manera diferente.





Además, la jornada contará con la presencia especial de Lucía Fainboim, investigadora y divulgadora que ofrecerá una charla titulada “Las infancias y la era digital”, un tema que atraviesa a todas las familias y docentes. Su presentación está programada para las 15:30 h y promete aportar herramientas y reflexiones sobre los desafíos de acompañar a niños y niñas en un contexto atravesado por pantallas, algoritmos y nuevas formas de comunicación.

Desde Eureka destacaron que el objetivo de la Feria de Ciencias es que las infancias puedan vivir la ciencia como algo cercano, accesible y divertido, pero también remarcaron la importancia de la divulgación científica para el desarrollo del país.





Otro dato que llena de orgullo a la organización es que la feria fue declarada “de Interés Legislativo de la Provincia de Buenos Aires”, un reconocimiento impulsado por la vecina y representante local Marga Recalde, quien presentó la propuesta en la Legislatura bonaerense. El reconocimiento no solo legitima el trabajo de Eureka sino que además pone en valor las iniciativas comunitarias que fomentan vocaciones científicas desde edades tempranas.





La convocatoria es abierta a toda la comunidad y totalmente gratuita. En caso de lluvia, el evento se suspenderá y se informará a través de las redes sociales de la organización. Mientras tanto, la invitación está hecha: una tarde a pura ciencia, aprendizaje y diversión espera a las familias de Ituzaingó.