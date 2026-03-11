Se desarrollará una Feria de Madres Emprendedoras en Ituzaingó

El tejido social y económico de Ituzaingó se fortalece una vez más a través del encuentro y la producción local. El próximo sábado 14 de marzo, nuestra ciudad será sede de un evento que ya se está convirtiendo en un clásico del calendario autogestivo: la 3era Feria de Madres Emprendedoras.





La cita tendrá lugar en las instalaciones del Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en Santos Dumont 793. Este espacio, que habitualmente funciona como un faro de actividades culturales y sociales en el distrito, abrirá sus puertas para recibir una propuesta que combina el talento creativo con la necesidad de generar redes de trabajo genuinas.





Detrás de la organización se encuentra Casa Tea, una organización que viene trabajando sostenidamente en el acompañamiento y la visibilización de proyectos liderados por mujeres y madres de la zona. En esta tercera edición, el objetivo es claro: potenciar la economía circular de nuestro barrio y ofrecer a los vecinos una alternativa de consumo responsable, comprándole directamente a quien produce.

Para quienes buscan un regalo especial o simplemente quieren renovar algo en casa, la oferta será tan variada como colorida. La feria contará con una selección de stands que incluyen: marroquinería de autor, lencería y una amplia gama de indumentaria para niños; artesanías únicas, cosmética natural y productos regionales que traen sabores de otras latitudes a nuestro Ituzaingó; y puestos de artículos electrónicos y, por supuesto, el rincón de cosas dulces, ideal para acompañar el mate de la tarde mientras se recorre el lugar.





Más allá de la posibilidad de adquirir productos a precios competitivos y de excelente calidad, estos eventos representan un espacio de resistencia y creatividad. En un contexto donde el comercio de proximidad es vital, que las madres emprendedoras tengan un lugar físico donde mostrar su esfuerzo diario es una noticia que celebramos desde el periodismo local.





La entrada es abierta a toda la comunidad, invitando a las familias a acercarse, charlar con las productoras y conocer las historias que hay detrás de cada objeto. Es una oportunidad perfecta para pasar un sábado diferente, apoyando el talento de nuestras vecinas y fortaleciendo la identidad de nuestro querido "Jardín del Oeste".