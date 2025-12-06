Ituzaingó: feria navideña de emprendedores

Diciembre ya se respira en las calles de nuestra ciudad. Con la llegada del último mes del año, Ituzaingó comienza a transformarse, las vidrieras cambian y el espíritu festivo se apodera de los vecinos. Sin embargo, más allá de los grandes centros comerciales, hay una tendencia que crece y se consolida en el Oeste: la revalorización de los espacios públicos y el apoyo al comercio de cercanía. En este contexto, la Plaza San José se prepara para ser el escenario de un evento imperdible: la Feria Navideña de Emprendedores.





Este evento, que promete ser un punto de encuentro fundamental para la comunidad, se llevará a cabo durante el fin de semana previo a la Navidad, específicamente los días viernes 20 y sábado 21 de diciembre. La cita está pautada para la tarde, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, un momento ideal para disfrutar de la caída del sol, cuando el calor comienza a dar tregua y la brisa invita a quedarse al aire libre.





La ubicación elegida no es casual. La Plaza San José, situada en la intersección de las calles Santa Cruz y Bagnat, es un pulmón verde querido por los vecinos de la zona. Durante estas dos jornadas, los senderos de la plaza se llenarán de color y creatividad gracias a los puestos de los emprendedores locales.

El objetivo de esta feria trasciende la mera transacción comercial. Si bien es una oportunidad de oro para conseguir regalos únicos, hechos a mano y con el valor agregado que solo el emprendedor local puede ofrecer, la propuesta busca fortalecer el tejido social del barrio.





Comprar a un emprendedor de Ituzaingó es ayudar a un vecino, es mover la economía interna de nuestra ciudad y, sobre todo, es regalar algo hecho con dedicación y esfuerzo. Desde artesanías y decoración hasta indumentaria y accesorios, la variedad promete resolver esos regalos pendientes de la lista navideña sin tener que irse lejos de casa.





Por supuesto, no hay feria navideña completa sin la presencia de su protagonista principal. La organización ha confirmado una visita muy especial: Papá Noel estará presente en la plaza.





Este será, sin dudas, el momento más esperado por los niños y niñas del barrio. Se invita a todas las familias a que se acerquen con los más pequeños para que puedan entregar su cartita en mano, contarle sus deseos y, por supuesto, llevarse la clásica foto de recuerdo. Es una actividad que busca mantener viva la ilusión y la magia que caracterizan a estas fechas.





Como bien sabemos los que vivimos en el Oeste, ninguna tarde de plaza está completa sin el equipo de mate. La invitación es abierta a disfrutar de una tarde distendida. "El mate no puede faltar", reza la convocatoria, animando a los vecinos a llevar sus reposeras, compartir una charla y disfrutar del ambiente festivo.





Además, la convocatoria sigue abierta para aquellos vecinos que tengan un emprendimiento y quieran sumarse a esta iniciativa, demostrando que en Ituzaingó el trabajo colaborativo es clave.