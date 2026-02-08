Se desarrollará una jornada de donación de sangre en Ituzaingó para pacientes del Garrahan

Ituzaingó vuelve a demostrar que su identidad no solo se construye a través de su gastronomía vibrante y sus calles arboladas, sino también a través del compromiso social. El próximo martes 10 de febrero, nuestro distrito se vestirá de solidaridad para recibir una nueva colecta externa de sangre destinada al Hospital Garrahan, una institución de referencia que salva vidas de niños y niñas de todo el país.





La jornada se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Desarrollo Social San Alberto, ubicado en la calle Grecia 2640. Entre las 10 y las 16 horas, el equipo de hemoterapia del Garrahan estará recibiendo a los vecinos que decidan acercarse a poner el brazo por una causa noble.





Se estima que por cada donante se pueden salvar hasta tres vidas, un dato no menor cuando hablamos de pacientes pediátricos que atraviesan tratamientos complejos, cirugías o enfermedades oncológicas.

En un contexto donde la demanda de componentes sanguíneos es constante, que el Garrahan se acerque a Ituzaingó facilita que quienes deseen ayudar no tengan que trasladarse hasta Capital Federal, fortaleciendo la red de salud pública desde nuestro propio barrio.





Para que la jornada sea fluida y efectiva, es fundamental cumplir con una serie de requisitos básicos que garantizan la seguridad tanto del donante como del receptor: edad y peso (entre18 y 65 años y pesar más de 50 kg); frecuencia: (haber dejado pasar más de 4 meses desde la última donación (hombres) o 6 meses (mujeres)); salud general (sentirse bien al momento de la donación. No haber realizado tatuajes o perforaciones en el último año); situaciones especiales (no estar cursando un embarazo, ni haber tenido un parto u operación reciente). Es vital haber descansado al menos 6 horas la noche anterior. Es importante mencionar que a diferencia de otros análisis médicos, para donar sangre no es necesario el ayuno. Se recomienda desayunar de forma habitual.





Para evitar aglomeraciones y asegurar una atención personalizada, la organización solicita que los interesados reserven su turno con antelación a través de la plataforma oficial: garrahan.turnosapp.com. El día del evento, es indispensable presentarse con el DNI.