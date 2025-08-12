Se desarrollará una jornada solidaria por el Día de las Infancias en Ituzaingó

El próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 15 horas, la plaza ubicada en las calles Del Cabestro y Chimborá se vestirá de fiesta para celebrar el Día de las Infancias con una propuesta solidaria y repleta de actividades para toda la comunidad. La iniciativa busca no solo generar un espacio de diversión y encuentro para los más chic@s, sino también promover la solidaridad entre vecin@s, asegurando que ningún niño o niña se quede sin disfrutar de su día.





El festejo contará con una variada agenda de juegos y espectáculos pensados para todas las edades. Entre las actividades destacadas se encuentra un torneo de vóley, ideal para que jóvenes y adult@s se sumen a la competencia amistosa y compartan una tarde deportiva. También habrá juegos de kermesse, un clásico que nunca pasa de moda, donde grandes y chicos podrán poner a prueba su destreza y ganar pequeños premios.





Para l@s más pequeñ@s, la propuesta incluye una plaza blanda, un espacio seguro con materiales adaptados para que puedan jugar libremente, y un burbujero gigante que llenará el aire de colores y sonrisas. Además, estará presente una peluquería gratuita, donde se ofrecerán cortes de pelo sin costo para los niños y niñas que lo deseen, y la escuela de ciencias Eureka!, que sorprenderá a todos con propuestas creativas y educativas.

Pero la celebración no termina ahí: l@s organizadores adelantaron que habrá muchas más sorpresas a lo largo de la tarde, reforzando el espíritu festivo y comunitario que caracteriza este evento.





Uno de los ejes centrales de esta jornada será la campaña solidaria de donaciones. Se están recibiendo juguetes y golosinas para repartir durante el festejo, con el objetivo de que cada niño y niña pueda llevarse un obsequio y sentirse parte de la celebración.





Este tipo de encuentros no solo fortalecen los lazos sociales, sino que también promueven valores como la empatía, el trabajo en equipo y la colaboración. En un contexto donde las actividades recreativas y el tiempo compartido en espacios públicos cobran cada vez más relevancia, propuestas como ésta logran reunir a familias enteras en torno a un objetivo común: celebrar la infancia y compartir momentos significativos.