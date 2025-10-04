Se desarrollará una nueva edición de Innova Tech en Ituzaingó

El próximo miércoles 30 de octubre, desde las 9:30 horas, el Palacio Dor (Martín Fierro 3651) será sede de una nueva edición de la Feria de Ciencia, Innovación y Tecnología Innova Tech, un evento que promete reunir a empresas, industrias, gobiernos e instituciones educativas en un espacio de intercambio y desarrollo conjunto. La entrada será gratuita y abierta a toda la comunidad.





La Feria Innova Tech se consolidó como un encuentro clave para pensar el futuro de la ciencia y la tecnología en la región. Su objetivo principal es generar alianzas estratégicas que favorezcan la innovación y la incorporación de nuevas herramientas en diferentes ámbitos productivos, sociales y educativos. De este modo, busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de soluciones tecnológicas aplicables a la vida cotidiana.





Durante la jornada, los expositores presentarán sus principales avances tecnológicos a través de charlas y workshops, en los que se abordarán temáticas vinculadas a la ciencia, la innovación digital y la aplicación de herramientas disruptivas en el ámbito laboral, educativo y empresarial.

Además de las presentaciones, se dispondrán espacios de coworking destinados al intercambio entre expositores y visitantes, fomentando el networking y la construcción de nuevas redes de contacto. Esta modalidad busca potenciar el trabajo colaborativo y la creación de proyectos conjuntos que puedan tener impacto en la comunidad.





Uno de los ejes centrales de esta edición será la participación de estudiantes de escuelas secundarias, quienes podrán recorrer la feria, asistir a las diferentes charlas y recibir un certificado de asistencia que acredite su participación. De esta forma, el evento también apuesta a fortalecer los vínculos entre el mundo educativo y el productivo, despertando vocaciones en áreas de ciencia y tecnología.





La edición 2025 de Innova Tech Ituzaingó es organizada de manera articulada por la Secretaría de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos del municipio, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA). Esta sinergia entre distintos niveles del Estado y el sector privado refuerza el propósito de impulsar proyectos de innovación con impacto real en la comunidad.





Quienes deseen obtener más detalles sobre la feria pueden comunicarse con la Secretaría de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos al 5068-9339, o enviar un correo electrónico a sec.innovacionytecnologia@miituzaingo.gob.ar.