Se desarrollará una nueva feria de vinilos en Ituzaingó

El próximo domingo 31 de agosto, de 12 a 19 horas, se llevará a cabo en Ituzaingó un evento que promete cautivar a grandes coleccionistas: la House Feria, que tendrá lugar en el reconocido bar El Jardín (Juncal 121, Ituzaingó Centro). La jornada combinará música, gastronomía y un espacio de encuentro en torno a la pasión por el vinilo y los formatos clásicos que nunca pasan de moda.





La propuesta se presenta como una oportunidad única para quienes aún cren en la magia del vinilo y disfrutan de ese ritual de poner un disco en la bandeja, escuchar el sonido con sus particularidades y redescubrir canciones con la calidez que ofrece este formato analógico. En la feria, l@s visitantes podrán comprar, vender o canjear no solo vinilos, sino también CDs, cassettes y ediciones especiales difíciles de encontrar en otros circuitos.





Pero la House Feria no será únicamente un espacio de intercambio discográfico. La experiencia está pensada como un punto de encuentro cultural, en el que la música dialoga con otros placeres. Durante toda la jornada habrá comida rica, birra bien fría y buena música en vivo y seleccionada, creando un ambiente distendido para disfrutar tanto en familia como con amigos. El espíritu del evento busca rescatar la idea de comunidad, de compartir charlas, recuerdos y descubrimientos alrededor de los discos.

En los últimos años, los vinilos experimentaron un verdadero renacimiento. Lejos de ser un simple objeto de nostalgia, se transformaron en piezas valoradas tanto por coleccionistas como por nuevas generaciones que encuentran en ellos un modo distinto de acercarse a la música. Ferias como esta refuerzan ese fenómeno, ofreciendo un espacio donde conviven ediciones clásicas con lanzamientos recientes, y donde siempre se puede hallar alguna “joyita escondida” que sorprenda al público.





El Jardín es uno de los bares más reconocidos de todo Ituzaingó y, en esta ocasión, se vestirá de música y colores para recibir a l@s fanátic@s de los formatos físicos, en una tarde que promete tener las “vibes más lindas”, como adelantan los organizadores.





Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de la posibilidad de intercambiar discos con otros coleccionistas, una práctica que fomenta el diálogo y el enriquecimiento entre distintos públicos. La House Feria se convierte así en mucho más que un mercado: es un espacio de encuentro, descubrimiento y disfrute.





La entrada es libre y gratuita, por lo que no se requiere inscripción previa ni tickets de acceso. Basta con acercarse a Juncal 121 y sumarse a una jornada donde la música será protagonista. Para los amantes del sonido cálido del vinilo, los nostálgicos de los cassettes y quienes aún valoran el encanto de tener un disco físico en las manos, la cita del 31 de agosto en Ituzaingó será ineludible. Una oportunidad perfecta para explorar, intercambiar y, sobre todo, seguir celebrando la música como experiencia colectiva.