Se desarrollará una nueva jornada de EcoCanje en Ituzaingó

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 11 horas, se llevará adelante una nueva edición del programa EcoCanje en la Plaza Fuerza Aérea, ubicada en Posta de Pardo y Colombia. Esta iniciativa, impulsada por el Municipio de Ituzaingó, invita a los vecinos y vecinas a acercarse con materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, metales y plásticos) y, a cambio, recibir un árbol para ser plantado en la vereda.





La propuesta se enmarca en el plan integral de cuidado ambiental y forestación urbana que viene desarrollando la comuna, bajo el lema #BosqueUrbano. El objetivo principal es doble: por un lado, fomentar hábitos de reciclaje en la comunidad, promoviendo la separación y reutilización de residuos; y por otro, fortalecer la cobertura arbórea en la ciudad, clave para mejorar la calidad del aire, generar sombra en los espacios públicos y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.





El EcoCanje se ha consolidado como una de las políticas ambientales más valoradas por l@s vecin@s. Cada edición reúne a cientos de familias que, además de colaborar con el reciclaje, se llevan un árbol que representa un compromiso con el futuro del barrio. Para participar, es necesario inscribirse previamente debido a que los cupos son limitados. La inscripción se realiza a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del Municipio, miituzaingo.gov.ar, o bien desde el acceso que se comparte en las redes sociales oficiales.

Las jornadas de EcoCanje, además, funcionan como un espacio de encuentro comunitario. Muchas familias aprovechan la ocasión para que los más chic@s participen y aprendan de manera práctica sobre la importancia del reciclaje y la forestación. Es también un momento de intercambio entre vecin@s, donde se refuerza la idea de que el cuidado ambiental no es una tarea individual, sino colectiva.





En un contexto global donde los problemas ambientales ocupan un lugar central en la agenda pública, este tipo de iniciativas locales cobran un valor estratégico. Pequeñas acciones cotidianas, como separar residuos o plantar un árbol, se convierten en gestos significativos que, multiplicados, generan transformaciones profundas en el entramado urbano y social. Con esta nueva jornada, Ituzaingó reafirma su compromiso con el ambiente y convoca a toda la comunidad a ser parte de un cambio que no solo embellece la ciudad, sino que también protege a las futuras generaciones.