Nueva jornada de vacunación de mascotas en Ituzaingó

La Municipalidad de Ituzaingó anunció en las últimas horas una nueva oportunidad para que vecinos y vecinas del distrito puedan acercar a sus mascotas a recibir la vacuna antirrábica. La jornada se desarrollará el viernes 26 de septiembre, de 9 a 13 horas, en la Plaza Atahualpa, ubicada entre las calles Ratti y Castelar.





Según precisaron desde el municipio, la propuesta no requiere de turno previo, por lo que l@s interesad@s solo deberán concurrir directamente al lugar con su perro o su gato. La aplicación de la vacuna será totalmente gratuita y estará a cargo del equipo de especialistas locales, en el marco de la Semana de la Lucha contra la Rabia, una campaña nacional que busca concientizar sobre la importancia de prevenir esta enfermedad.





La rabia es una enfermedad viral que afecta a los mamíferos, incluidos los seres humanos, y que se transmite principalmente a través de la saliva de animales infectados. Aunque en la Argentina los casos de rabia humana son poco frecuentes gracias a los programas de vacunación, la enfermedad sigue siendo considerada de alto riesgo, motivo por el cual se insiste en la necesidad de mantener a perros y gatos vacunados anualmente.

La vacunación antirrábica no solo protege a las mascotas, sino que también constituye una barrera fundamental para evitar la transmisión de la enfermedad a las personas. Además de la importancia sanitaria, estas campañas permiten acercar el servicio a distintos barrios del distrito, facilitando el acceso de las familias a la vacunación sin necesidad de trasladarse largas distancias o afrontar gastos. La plaza Atahualpa, elegida en esta ocasión como punto de encuentro, se suma a una serie de espacios públicos que el municipio viene utilizando para este tipo de operativos, garantizando cercanía y comodidad a los vecinos.





Cabe destacar que estas jornadas suelen tener muy buena convocatoria, por lo que se recomienda asistir con tiempo, llevar a los perros con correa y, en lo posible, bozal si son animales de gran porte. En el caso de los gatos, se sugiere transportarlos en jaulas o bolsos adecuados para garantizar su seguridad y la de los demás presentes.





De esta manera, Ituzaingó se suma una vez más a la Semana de la Lucha contra la Rabia, impulsando una acción preventiva que protege tanto a los animales como a las personas, y reafirmando el compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.