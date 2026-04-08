Se desploma Milei en las encuestas y el gobierno entra en crisis

Los recientes datos publicados por la consultora Zuban Córdoba revelan un cambio significativo en el humor social hacia el gobierno de Javier MIlei.



Según el último informe de gestión, la desaprobación a la figura del presidente Javier Milei ha superado por primera vez el umbral crítico del 55%, marcando un punto de inflexión en la percepción pública tras dos años de mandato. El estudio subraya que el pesimismo económico es el principal motor del descontento ciudadano.





El relevamiento, realizado a nivel nacional sobre una muestra de 2.500 casos, indica que la aprobación al gobierno de Javier Milei alcanzó el 65 %, mientras que su aprobación se sitúa en un 33,9 %. Este fenómeno se explica, en gran medida, por el impacto del ajuste tarifario y la erosión del poder adquisitivo. "¿Cómo se sostiene un programa de ajuste cuando la clase media empieza a sentir que el sacrificio es infinito?", se pregunta el informe en sus conclusiones preliminares, destacando que la "luna de miel" con el electorado ha concluido definitivamente.

Los antecedentes de esta caída se remontan al último semestre, donde la inflación en el sector servicios comenzó a superar la capacidad de ahorro de los sectores que inicialmente apoyaron al gobierno. El 74 % de los encuestados afirma que su situación económica personal es "igual de mal" o "mucho peor" que hace un año. Estos datos numéricos contrastan con las proyecciones oficiales de la Casa Rosada, que insiste en una recuperación en "V" que todavía no se percibe en los hogares.

“Estamos ante un escenario de polarización fatigada. El votante ya no juzga la gestión por la herencia recibida, sino por los resultados de su propio bolsillo”, afirmó Gustavo Córdoba, director de la consultora. Además, el estudio arroja un dato preocupante para el oficialismo, el 63,6 % de los argentinos cree que el presidente lleva al País por una dirección incorrecta. Solo el 28, 3 % acompaña a Milei en sus políticas