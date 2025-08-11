Se encuentra abierta la convocatoria al "4° Hurlingham Film Lab"

Esta es una propuesta que viene llevándose adelante desde hace ya unos años y le permite a diferentes cineastas, guionistas y productores -tanto locales como extranjeros- adquirir diferentes conocimientos para el desarrollo de sus proyectos audiovisuales. "El objetivo del laboratorio es brindar herramientas" y "fomentar el desarrollo de producciones cinematográficas y atraer producciones argentinas e internacionales", adelantaron desde la organización del evento.



En este sentido, es importante destacar que los inscriptos al "Hurlingham Film Lab" podrán participar de capacitaciones y recibir asesorías personalizadas "con profesionales de la industria audiovisual", señalaron. La convocatoria ya se encuentra abierta, disponible a través de un formulario online, y la misma cerrará el próximo viernes 12 de septiembre.

Las personas que podrán inscribirse y, en caso de quedar seleccionados, participar de las diferentes propuestas son: "guionistas de cualquier nacionalidad, con guiones para largometraje de ficción y documental escritos en español". También es importante recordar que no podrán participar proyectos que ya hayan participado de alguna edición anterior de este encuentro.



La cuarta edición del "Hurlingham Film Lab" se desarrollará, de forma virtual y con diferentes charlas con expertos, del jueves 6 al sábado 8 de noviembre. De esta forma, este laboratorio formativo para guionistas y escritores de películas, largometrajes de ficción y documentales se desarrollará en paralelo a la realización de la sexta edición del Festival de Cine de Hurlingham; evento que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Vergara 2396, Villa Tesei).