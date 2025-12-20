Se esperan lluvias y chaparrones en el oeste durante el fin de semana

El informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (MSN) ha anticipado que, a lo largo de este fin de semana, la jornada se presentará inestable con la probabilidad de chaparrones durante el desarrollo de ambos días. Además, según lo informado por el SMN, la temperatura -en localidades como Ituzaingó, Morón y Hurlingham- oscilará entre los 24 y los 28 grados.



Es necesario destacar que la probabilidad de precipitaciones para el sábado 20 de diciembre es de un 70%, acrecentándose durante el desarrollo de la tarde y parte de la noche. A su vez, los vientos soplarán entre 7 y 12 kilómetros por hora, pero sin ráfagas fuertes.

Por su parte, el domingo 21 de diciembre estará marcado por un 40% de probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la madrugada y un 10% de presencia de lluvias a lo largo de la mañana. La máxima que se espera para el domingo es de 29 grados, con un 73% de humedad que acompañará el desarrollo del día.



La próxima semana comenzará, el lunes 22 de diciembre, con temperaturas similares, pero con una baja en la probabilidad de presencia de lluvias. El martes 23 de diciembre, la máxima rondará los 31 grados y no se registran probabilidad de precipitaciones para la jornada, lo cual se presenta como una oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.