Un colectivo se incendió y quedó destruido en Av. Rivadavia

Un incendio destruyó por completo una unidad de la Línea 238, ramal La Teja, en la Avenida Rivadavia. El siniestro requirió la intervención de una dotación de los Bomberos Voluntarios de Morón, que sofocó las llamas sobre el vehículo.



El siniestro ocurrió ayer, sábado 22 de noviembre, sobre la Avenida Rivadavia al 17.300, en su intersección con Cornelio Saavedra.



En ese punto, una unidad de la Línea 238 comenzó a incendiarse repentinamente, detenida en una de las paradas de su recorrido.



Un móvil de los Bomberos Voluntarios de Morón acudió rápidamente al lugar para combatir las llamas. Si bien el personal logró sofocar el foco ígneo, el fuego avanzó con velocidad sobre la carrocería y provocó la destrucción total del vehículo.

Según se pudo confirmar, el colectivo afectado cumplía servicio para el ramal "La Teja". Se trataba de un modelo Metalpar Iguazú II que había sido incorporado a la empresa en el año 2022, proveniente de la Línea 34.



Tras el operativo, las actuaciones quedaron a cargo de la UFI N°5 de Morón. La fiscalía de turno deberá determinar qué desperfecto técnico desató el incendio.



Hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad.