Incendio en un geriátrico de Ituzaingó: un autobomba chocó con un colectivo camino al lugar

Un incendio se desató en la chimenea del Hogar El Edén, una residencia para personas mayores ubicada en el barrio Parque Alvear. Una enfermera dio aviso a los Bomberos, que lograron controlar el fuego. Los residentes fueron trasladados a un geriátrico provisorio de Morón. Mientras acudían al llamado, uno de los móviles de Bomberos chocó con un colectivo: el chofer del transporte fue asistido en el lugar y no sufrió heridas.



Ayer viernes por la mañana, cerca de las 7:30, se vivieron momentos de tensión en el Hogar El Edén, ubicado en la esquina de González Chávez y Saldán, cuando un incendio afectó la chimenea del lugar.



Una enfermera del turno noche dio aviso inmediato a las autoridades, y un móvil de los Bomberos Voluntarios de Morón llegó al lugar para controlar el fuego. Según el reporte al que accedió La Ciudad, el foco fue “pequeño” y pudo ser apagado rápidamente.



Mientras el móvil N°21 de los bomberos se dirigía al lugar, colisionó con el interno 265 de la línea 216 en la intersección de Bacacay y Soler. El conductor del colectivo fue el único que necesitó asistencia médica, aunque no fue trasladado.



De acuerdo con las primeras hipótesis, el incendio podría haberse originado por la instalación de gas.



Como medida preventiva, los residentes del hogar fueron trasladados por sus propios medios a un geriátrico provisorio ubicado sobre la calle Donato Álvarez, en Morón.



La UFI N°2 quedó a cargo de la investigación para determinar la causa del incendio, que no dejó personas heridas.