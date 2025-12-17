Se incrustó con su auto debajo de un colectivo y "nació de nuevo"

Un impactante siniestro vial tuvo lugar este miércoles en la localidad de Libertad, partido de Merlo, donde un automovilista salvó su vida de milagro tras chocar violentamente contra un colectivo. "Nació otra vez", resumieron fuentes policiales a La Ciudad al constatar que el conductor solo sufrió heridas leves.



El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de la Avenida Bella Vista y la calle Rivarola. Un Chevrolet Celta color azul impactó contra la parte trasera del interno 78 de la empresa Transportes Unidos de Merlo (TUM).



El vehículo menor quedó incrustado debajo del paragolpes trasero y la carrocería del colectivo. Afortunadamente, al momento del impacto, la unidad de transporte público circulaba fuera de línea y sin pasajeros a bordo.



Pese a la destrucción frontal del auto, el conductor logró salir del habitáculo por sus propios medios.



Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Eva Perón, donde ingresó con politraumatismos pero consciente y fuera de peligro.



La causa quedó caratulada como "Lesiones culposas" y quedó en manos de la UFI N° 8 de Morón. En el lugar se realizaron las pericias correspondientes para certificar la mecánica del choque entre el particular y el chofer del colectivo, un hombre de 52 años.