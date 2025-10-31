31 de oct. de 2025
Ituzaingó

Se lanzó un roperito solidario en Ituzaingó

En tiempos en los que la solidaridad se vuelve un valor fundamental para sostener a la comunidad, una organización social de Ituzaingó decidió poner en marcha una nueva iniciativa: un roperito solidario destinado a acompañar a las personas y familias que más lo necesitan.


La propuesta fue anunciada en las últimas horas a través de las redes sociales del Centro Cultural y Político La Soberana, un espacio comunitario ubicado en Brandsen 3334, entre las calles Santa Cruz y Balbastro, que desarrolla actividades sociales, culturales y solidarias en el barrio.


Con un mensaje claro “Girá la rueda solidaria y dale a los que más necesitan”, desde la organización convocaron a todos los vecinos y vecinas del distrito a sumarse con donaciones de ropa y calzado en buen estado. La iniciativa busca no solo brindar abrigo y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles, sino también fortalecer los lazos de ayuda mutua entre la comunidad.

La campaña está abierta a la colaboración de cualquier persona que quiera aportar, sin importar la cantidad ni el tipo de prenda: desde camperas, buzos y remeras, hasta zapatillas, pantalones o abrigos de invierno.


El roperito funcionará en el propio espacio del centro cultural, donde los voluntarios se encargarán de recibir, clasificar y organizar las donaciones para que puedan llegar a quienes más las necesitan. Aquellas personas que deseen colaborar pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 11 4935-9166 o comunicarse por mensaje directo a través de Instagram en @lasoberanaituzaingo, donde se brindará toda la información necesaria sobre cómo y cuándo acercar las donaciones.


El Centro Cultural y Político La Soberana viene desarrollando diversas acciones comunitarias en Ituzaingó, entre ellas jornadas culturales, talleres abiertos, apoyo escolar, actividades recreativas y ferias solidarias. Este nuevo roperito se suma a una red de trabajo barrial que busca generar respuestas colectivas a las necesidades del presente, con el foco puesto en la organización popular, la cultura y la solidaridad.


Con iniciativas como esta, Ituzaingó vuelve a demostrar que la empatía y la acción comunitaria siguen siendo pilares fundamentales en la vida del barrio. Porque cuando la solidaridad gira, el abrigo llega a más corazones.

