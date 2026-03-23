Se largaron las ventas de entradas para ver a La Scaloneta

La AFA anunció este domingo el precio de las entradas para el primero de los dos partidos que la Selección Argentina disputará en La Bombonera como preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la venta de entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania, un encuentro que genera gran expectativa por tratarse de una de las últimas presentaciones del equipo en el país antes de la Copa del Mundo.



Las entradas tendrán los siguientes precios: las generales costarán $90.000, mientras que para menores será de $25.000.



En cuanto a las plateas, la platea alta K tendrá un valor de $150.000, mientras que las ubicaciones altas en los sectores H, H, J, F y G ascenderán a $200.000.



Por su parte, la platea baja L costará $350.000, la platea media en los sectores C, D y M tendrá un precio de $330.000 y en los sectores A y B llegará a $350.000. Las ubicaciones preferenciales alcanzarán los $490.000.



Además, la AFA informó que las entradas se pondrán a la venta desde ahora a través de https://www.deportick.com/



Las mismas podrán retirarse desde mañana hasta el jueves en las boleterías del Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, en el horario estipulado entre las 9 y las 15hs. Por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.

Se espera una alta demanda, ya que el partido será una de las últimas oportunidades para ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni en el país antes del inicio de la Copa del Mundo.



Más allá del rival, el principal atractivo será la posibilidad de ver a la “Scaloneta” en condición de local y, posiblemente, una de las últimas presentaciones de Lionel Messi con la Selección en suelo argentino.