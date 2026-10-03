Se realizará un laboratorio de stop motion para infancias en Ituzaingó

El partido de Ituzaingó se prepara para recibir una propuesta que combina arte, tecnología y ciencia de una manera lúdica y atrapante. Hace tan solo unos días, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, la escuela de ciencias Eureka! anunció el lanzamiento de una actividad destinada a los más chicos no solo del distrito, sino de todo el conurbano bonaerense.





En este sentido, anunciaron la apertura de un laboratorio de Stop Motion, un taller gratuito diseñado para infancias de 9 a 12 años, ofreciendo un espacio de aprendizaje donde la imaginación cobra vida fotograma a fotograma.





El programa del laboratorio propone un recorrido por el mundo de la animación. Durante los encuentros, los participantes abordarán contenidos que incluyen técnicas de animación (prácticas en papel y formato digital, abarcando desde el Flipbook y la Pixilación hasta la animación directa de objetos cotidianos), herramientas digitales (uso de la aplicación Stop Motion Studio, por lo que se sugiere concurrir con un teléfono celular que permita su descarga, aunque no es un requisito excluyente); estudio del movimiento y técnicas para la creación de personajes, y un proyecto final.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Eureka!, una asociación civil sin fines de lucro conformada por un equipo de jóvenes profesionales dedicados a la divulgación científica, con un fuerte enfoque en las infancias. Fieles a su misión de democratizar el acceso al conocimiento y la cultura, sus talleres son completamente gratuitos.





El laboratorio se llevará a cabo todos los sábados de octubre y noviembre, en el horario de 14:00 a 16:00 hs. El puntapié inicial será el próximo 10 de octubre, en la sede de la calle Belén 1386, Ituzaingó. Dado que los cupos son limitados, la inscripción ya se encuentra abierta mediante un formulario online . Una oportunidad única para que los chicos exploren su veta artística y se convierta en realizadores audiovisuales muy cerca de casa.