Se realizará una nueva edición de la Feria de Madres emprendedoras

El corazón de Ituzaingó vuelve a latir al ritmo del emprendedurismo local. En un contexto donde la economía social se vuelve el refugio y el motor de muchas familias de la zona, llega una propuesta que combina el paseo familiar con el apoyo directo a quienes producen con sus propias manos. A través de sus canales oficiales, Casa Tea Ituzaingó confirmó que el próximo sábado 18 de abril abrirá sus puertas la 4ta Feria de Emprendedores.





La cita tendrá lugar en un punto de encuentro ya emblemático para la cultura y la militancia social del distrito: el Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en Santos Dumont 793, justo en la intersección con José C. Paz. Desde las 11:30 hs, el espacio se transformará en una vidriera de talento y esfuerzo local, ofreciendo a los vecinos una alternativa distinta para las compras del fin de semana.





Lo que hace atractiva a esta feria es, sin dudas, su eclecticismo. No es solo un lugar para mirar, sino una verdadera experiencia de abastecimiento barrial. Para los amantes de la gastronomía, la propuesta es tentadora y variada: desde clásicas prepizzas y empanadas artesanales hasta los infaltables panchos con gaseosas para disfrutar al paso mientras se recorren los puestos. Para el postre o el mate de la tarde, los budines caseros prometen ser el cierre perfecto de la jornada.

Pero la feria no vive solo de sabores. La variedad de rubros presentes en esta cuarta edición demuestra la versatilidad de las madres emprendedoras de Ituzaingó: indumentaria femenina e infantil de diseño independiente, junto a productos de cosmética de la línea Millanel; material didáctico, juegos en 3D para estimular la imaginación y tejidos artesanales que llevan ese sello de "hecho a mano" que no se encuentra en las grandes tiendas; y artículos de papelería, stickers de diseño propio y una propuesta sumamente necesaria en estos tiempos: productos de limpieza sin tóxicos, ideales para cuidar el ambiente y la salud del hogar.





Este evento, que cuenta con entrada libre y gratuita, no es solo una oportunidad comercial; es un espacio de resistencia y construcción colectiva. Al elegir un producto en esta feria, el vecino no solo se lleva un objeto o un alimento de calidad, sino que está sosteniendo el proyecto de vida de una familia del barrio.





Como bien dicen desde la organización de Casa Tea, la invitación está hecha para todo aquel que quiera sumarse y "apoyar lo hecho con amor". En un sábado que promete ser de encuentro y comunidad, el Ateneo Néstor Kirchner espera a grandes y chicos para celebrar una nueva edición de este ciclo que ya es un clásico del calendario emprendedor de Ituzaingó.