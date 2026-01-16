Se sorteó el cuadro principal del Australian Open 2026

El primer Grand Slam se jugará a partir de este domingo hasta el 1° de febrero, donde habrá nueve representantes de nuestro país.



Los tenistas argentinos ya conocen sus rivales para el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, ya que ayer se sorteó el cuadro de singles masculino y femenino.



La mayor concentración estará en la parte masculina, ya que consiguieron la clasificación: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.



El único argentino que ingresó como preclasificado es Francisco Cerúndolo, quien se vio bastante beneficiado en el sorteo ya que debutará en la primera ronda ante el chino Zhizhen Zhang.

El otro argentino con chances de llegar lejos en esta edición del Abierto de Australia es Sebastián Báez, quien tuvo un impresionante arranque de temporada.



El oriundo de San Martín, que ganó los cinco partidos que disputó en este 2026, se medirá contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard.



Por otra parte, Ugo Carabelli se enfrentará con el húngaro Marton Fucsovics, Etcheverry con el serbio Miomir Kecmanovic, Comesaña con el estadounidense Patrick Kypson, Navone con el serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo con el local Jordan Thompson, y Tirante con el también australiano Aleksandar Vukic.



En lo que respecta al cuadro femenino, la única argentina será Solana Sierra, quien el año pasado hizo historia al llegar hasta los octavos de final en Wimbledon, luego de ingresar desde la qualy, donde había tenido que ganar otros tres partidos. En esta ocasión, la marplatense se las verá con la japonesa Moyuka Uchijama.



ESTOS SON LOS CRUCES DE LOS ARGENTINOS EN EL AUSTRALIAN OPEN



· Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic (Australia).

· Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics (Hungría).

· Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (Serbia).

· Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (Estados Unidos).

· Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic (Serbia).

· Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang (China).

· Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson (Australia).

· Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia).

· Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima (Japón).