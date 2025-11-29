Se viene el festejo por los diez años de la UNAHUR

Esta casa de altos estudios del conurbano bonaerense fue creada por el Congreso de la Nación mediante la Ley Nacional N°27.016 -sancionada el 19 de noviembre de 2014 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año- la cual permitió avanzar en el proceso de formación de una propuesta académica universitaria en el corazón del partido de Hurlingham. Dicho proceso avanzó durante 2015 y fue en 2016 cuando comenzó a funcionar, con el objetivo de contribuir al desarrollo local y nacional mediante la formación y la investigación.



En esta década de trayectoria, la Universidad Nacional de Hurlingham ha logrado consolidar una oferta institucional que abarca carreras de pregrado, grado y posgrado, distribuidas en cuatro institutos: Biología, Educación, Tecnología e Ingeniería y Salud Comunitaria. Entre las distintas propuestas educativas figuran profesorados universitarios, licenciaturas y tecnicaturas, además de una amplia agenda de posgrados y talleres de extensión cultural y deportiva destinados a reforzar el vínculo con la comunidad.



Su sede central -ubicada sobre la calle Tte. Origone, a pocas cuadras de la Av. Vergara- ha ido creciendo con el correr de los años a través de la realización de diferentes obras; proceso que permitió contar con una gran cantidad de aulas, laboratorios, biblioteca, radio y tantos otros espacios más. Por su parte, la sede La Patria -inaugurada en agosto de 2024; la cual cuenta con auditorio, aulas, oficinas y buffet comedor - permitió incorporar a cientos de nuevos estudiantes.

El sábado 6 de diciembre, la UNAHUR invita a festejar su 10° aniversario





"Hace una década abrimos nuestras puertas para garantizar el derecho a estudiar, formar profesionales, impulsar la investigación, producir conocimiento y transformar nuestro territorio", señalaron en sus redes sociales desde la UNAHUR de cara a dicho festejo. Es importante destacar que la celebración del sábado 6 de diciembre será de acceso libre y gratuito en las sedes de Origone (Tte. Origone 151) y La Patria (La Patria, esquina Los Toldos).





La institución ha indicado que durante la celebración se podrá disfrutar de "música en vivo, talleres participativos, cine, ciencia, tecnología, arte, deportes, actividades para todas las edades y un cierre sorpresa". Entre las actividades más destacadas se encuentran la proyección de la película "Belén" y una charla de Darío Sztajnsrajber y Soledad Barruti.