Secuestraron seis cuchillos y alcohol durante el "Banderazo" de egresados en Santa Rosa

Un operativo de prevención durante el tradicional "Banderazo" de estudiantes secundarios en Santa Rosa y Sarmiento terminó con el secuestro de seis cuchillos y botellas de alcohol. La celebración, que tuvo lugar este viernes frente al McDonald's del límite entre Castelar e Ituzaingó, registró momentos de tensión y peleas aisladas, aunque la Justicia confirmó que no hubo heridos de gravedad.



Como es costumbre cada año, cientos de estudiantes de 5° año de las escuelas de la zona se concentraron este viernes frente al local de comidas rápidas McDonald's, ubicado en Santa Rosa y Sarmiento, en el límite entre Castelar e Ituzaingó, para realizar el tradicional "Banderazo".



Dado que en ediciones anteriores se registraron incidentes y disturbios, las autoridades desplegaron un fuerte operativo preventivo en el lugar.



Fuentes municipales calificaron el resultado como "positivo", aunque confirmaron situaciones de tensión: durante los cacheos, los agentes lograron secuestrar seis cuchillos y gran cantidad de alcohol que estaba en poder de los menores.





Además, durante la jornada se registraron algunas peleas aisladas entre grupos de estudiantes, lo que motivó la intervención activa de los equipos de seguridad para disuadir los conflictos y evitar que pasaran a mayores.



En el plano judicial tomó intervención la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Morón. Desde la fiscalía confirmaron que fueron notificados sobre los enfrentamientos ocurridos en el lugar, aunque aclararon que no fueron notificados de heridos de arma blanca, pese a los elementos incautados. Las actuaciones se limitaron a lesiones leves producto de golpes.



La concentración comenzó alrededor de las 13:00 y se extendió hasta las 16:35, momento en que el Centro de Monitoreo confirmó la liberación total de la zona.



El dispositivo fue coordinado entre múltiples áreas: Secretaría de Seguridad, Defensa Civil, Guardia Urbana, Dirección de Vigilancia, Tránsito y Policía. Asimismo, se destacó la colaboración intermunicipal con el Municipio de Ituzaingó, dado el carácter limítrofe del punto de encuentro.