"Seibu Bunkasai": Este fin de semana llega el evento japonés a Morón

Este domingo 15 de marzo a partir de las 12 se dará inicio al encuentro "Seibu Bunkasai", la exposición cultural asiática a cargo de la Asociación Japonesa Seibu, una entidad de amplio renombre y trayectoria en Morón.





Con más de 70 años en el oeste, la Asociación Japonesa Seibu busca acercar la cultura japonesa a la gente del distrito y destacar la importancia de la prevalencia del legado y la cultura de un país.





Con esas premisas como bandera, este fin de semana se llevará a cabo la exposición cultural en la sede del espacio, un evento que contará con talleres, charlas, muestras de artes marciales y gastronomía japonesa para todos los gustos.





Además, durante el "Seibu Bunkasai" los y las asistentes podrán disfrutar de productos asociados a la cultura japonesa en la feria de stands y emprendimientos, donde encontrarán a las tiendas: Disegno Tanoshii, La Cuchiwea, Kami Art Craft y Toresu Sellos.





Respecto a los talleres participativos, desde la Asociación Japonesa Seibu informaron que el día del evento se dictarán encuentros dedicados a las siguientes disciplinas: yoga, karate, japonés, shiatsu, taiso, zazen, manga, origami, reiki, kobido, aikido, kendo, sumi-e, hieras medicinales, haiku, eutonia, furoshiki y rajio taiso (gimnasia japonesa).





Para poder participar de cualquiera de los talleres del "Seibu Bunkasai" es necesario inscribirse al ingresar al evento. Los cupos son limitados.





La cita para disfrutar de la exposición cultural "Seibu Bunkasai" es este domingo 15 de marzo a las 12 en la sede de la Asociación Japonesa Seibu (Mendoza 270, Morón). La entrada tiene un valor contribución de $3.000 y menores de 12 años y mayores de 70 pueden ingresar sin cargo.