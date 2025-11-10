Seis detenidos tras una violenta entradera en Villa Ariza

Un violento robo en una vivienda de Ituzaingó terminó con seis personas detenidas, tres de ellas menores de edad. Los delincuentes ingresaron al domicilio, ataron y golpearon al dueño, y escaparon por los techos hasta que fueron interceptados por la Policía.



El robo ocurrió en una vivienda ubicada en las calles Nahuel Huapi y Muñiz, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en el lugar con fines de robo.



Según relató la víctima, un hombre de 61 años, los asaltantes lo golpearon y lo ataron antes de huir por los techos de las casas linderas.



Minutos después, la Policía llegó al lugar tras el aviso de un vecino que denunció haber visto a varios hombres saltando la reja frente a su domicilio.



Con esa información se desplegó un operativo cerrojo que permitió detener a seis sospechosos sobre los techos del barrio, dos de ellos con guantes colocados.



Tres de los aprehendidos son menores de edad, de 15, 16 y 17 años, por lo que intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón, que pidió su prisión preventiva. Los otros tres, de 20, 21 y 24 años.



Durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares y un críquet. Según indicaron fuentes judiciales, avanza la investigación para determinar si hubo más implicados en el hecho.