Semana del árbol en Morón: Conocé las actividades ecológicas en el distrito

Este lunes 25 de agosto comienza en Morón la "Semana del árbol", un evento que se lleva a cabo en distintos puntos del país para concientizar sobre la importancia de la plantación, adopción y donación de nativas.





Hasta el 31 de agosto, en el distrito del oeste se estarán realizando charlas, plantaciones y creaciones de jardines silvestres en diversos puntos de Morón para seguir apostando al cuidado del ecosistema.





La propuesta de la "Semana del árbol" forma parte de una campaña que tiene lugar en varias provincias argentinas desde el 2012. A partir de jornadas de plantaciones, instauración de viveros, ciclos de webinars, articulación de redes de sembradores, recuperación de bosques nativos, entre otras actividades, la iniciativa busca comprometer a empresas, ciudadanos/as y municipios en la preservación de los árboles.





Desde su implementación, la campaña "Semana del árbol" ha conseguido que 534.357 árboles sean plantados, donados y adoptados en distintos puntos del país, con el compromiso de 200 municipios de Argentina y más de 500 organizaciones educativas, ambientales y sociales.





El cronograma de la semana ecológica en Morón

Desde el 25 hasta el 31 de agosto, el Municipio de Morón adherirá a la "Semana del árbol" con actividades para todas las edades. El lunes 25 a las 10 se realizará un taller de armado de jardín silvestre en la UGC Nº1 (Independencia 84, Morón).





El martes 26 a las 11 se brindará una charla sobre el arbolado nativo y armado de jardín silvestre en la UGC Nº5 (William Morris 3520, Castelar sur). Mientras que el miércoles 27 a las 10 habrá una plantación y armado de jardín silvestre en la Plazoleta Presidente Perón (Castañer y Eva Perón, Morón sur).





El jueves 28 de agosto a las 11 se realizará una plantación de árboles nativos y armado de jardines silvestres en el Parque Lineal de Haedo, ubicado en Gaona entre Monseñor de Andrea y Solari.





Hacia el fin de semana, el viernes 29 a las 11 habrá una charla y plantación de árboles en la UGC Nº10 (Sta. Marta 1871, Morón sur). El sábado 30 las actividades inician a las 10:30 con el taller de propagación de nativas y una visita guiada en el Vivero Municipal (Stevenson 2355 y Callao, Castelar sur).





Asimismo, durante la tarde del 30 de agosto, habrá un taller de plantación de nativas a las 16 en la Reserva Urbana de El Palomar (Derqui y Corvalán). Mientras que el domingo 31 a las 16 se repetirá la misma actividad, esta vez, en la Reserva Natural Urbana de Castelar (Prudan y Arena).