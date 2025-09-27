Stand Up en Ituzaingó: llegan los shows de Juan Barraza y Lucas Upstein

Ambos humoristas y standuperos se estarán presentando, en Ituzaingó, con sus correspondientes shows. En esta nota te contamos dónde y cuándo tendrán lugar estos espectáculos.

El comediante Juan Barraza -egresado de la Escuela de Teatro de Buenos Aires, siendo estudiante de Raúl Serrano- se estará presentando en Pompeya Leloir (Martín Fierro 2997) con su show "Delices y Desmanes". Se trata de un nuevo unipersonal de Juan Barraza, con el cual viene realizando una extensa gira por diferentes puntos del país.



Es importante destacar que durante el desarrollo de "Deslices y Desmanes", el comediante y standupero -que cuenta con más de 15 años de carrera- irá abordando diferentes tópicos y personalidades como la Tragedia de Los Andes, los testigos de Jehová y Sigmun Freud. "La crianza, tema presentes en sus últimos cuatro espectáculos, y las siempre cambiantes e interesantes foramas de hablar de los argentinos", también estarán presentes durante el show.

Otro de los que se estará presentando en Ituzaingó es Lucas Upstein, uno de los referentes del Stand Up argentino. En las últimas horas, el comediante anunció, mediante sus redes sociales, el cronograma con sus siguientes presentaciones: dentro de estas figura una escala en la Muddy's Club (Mariano Acosta 168, Ituzaingó Sur).

Este comediante y standupero logró caer bien en el público, ganándose también el respeto de sus pares, gracias a su humor ácido y alejado de lo políticamente correcto. Es necesario destacar que, tanto a través de recortes de sus shows como con monólogos específicos, este ha logrado generar una comunidad en redes sociales, en torno a dicho contenido humorístico.

La presentación de Juan Barraza tendrá lugar, el domingo 16 de noviembre, en Pompeya Leloir. Mientras que el show de Lucas Upstein, en Muddys Club, se llevará adelante el miércoles 3 de diciembre. Las personas interesadas deberán ingresar a boleteria.com.ar para adquirir las entradas correspondientes a ambos espectáculos humorísticos.



