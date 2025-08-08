"Sukiyaki Kai": La Asociación Japonesa Seibu realizará una jornada culinaria este fin de semana

Este domingo 10 de agosto de 12 a 16, la Asociación Japonesa Seibu (Mendoza 270, Morón) llevará a cabo un tenedor libre llamado "Sukiyaki Kai" en donde los y las asistentes podrán disfrutar de un plato típico japonés.





Según destacaron desde Seibu, el sukiyaki es una comida del país nipón que consiste en carne y verduras rehogadas en caldo japonés que forma parte del estilo nabemono (cocina al vapor japonesa).





Los ingredientes del sukiyaki se vierten en una olla poco profunda con una mezcla de salsa de soja, azúcar y mirin y, antes de comerlo, se los deposita en un cuenco pequeño con huevo crudo batido.





Un pedacito de Japón en el oeste

La Asociación Japonesa Seibu funciona en Morón desde hace más de 70 años con el objetivo de fortalecer los lazos con la comunidad argentina mediante la difusión de la cultura nipona, su idioma y sus costumbres.





La organización, que en un principio era Seibu Club y luego se convirtió en la asociación que es hoy, surgió a raíz de las reuniones en casas familiares que hacían los inmigrantes japoneses, especialmente los fines de semana, para sociabilizar y mantener sus recuerdos de Japón. Con el tiempo, se fue formando la institución, que hoy cuenta ya con miembros de la cuarta generación de descendientes de japoneses en el país.





Con la premisa de seguir manteniendo y enseñando la cultura japonesa en Argentina, este domingo 10 de agosto de 12 a 16 se realizará el tenedor libre "Sukiyaki Kai" en la sede de Seibu, ubicada en Mendoza al 270, Morón.





La entrada al evento tiene un valor de $30.000 para personas adultas y de $15.000 para menores de entre 6 y 12 años. Los tickets se adquieren en la secretaría de la asociación.