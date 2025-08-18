Teresa Parodi se presentará en la Casa Sonora de Ituzaingó

El próximo sábado 4 de octubre a las 21 horas, el partido de Ituzaingó recibirá a una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina: Teresa Parodi. La reconocida cantautora llegará a Casa Sonora (Rondeau 173) en el marco de su ciclo de conciertos, que recorre distintos puntos del país y que busca mantener viva la tradición de la canción como espacio de encuentro y de memoria colectiva.





La presentación en Ituzaingó promete ser un espectáculo único. Parodi no solo repasará parte de su extensa obra, que la ha consolidado como una de las figuras más destacadas del folclore y de la canción social, sino que también compartirá nuevas composiciones. Además, el concierto tendrá un matiz especial gracias a la participación de Otra Ronda Cantoras, un grupo invitado que se sumará a la escena para enriquecer con nuevas voces y miradas esta experiencia musical.





El espectáculo se presenta bajo una premisa clara: cantar con tod@s. Así lo expresa la propia artista, quien ha definido su música como un puente capaz de unir generaciones, territorios y memorias. “El canto es puente. Cantar compartiendo con otr@s es enriquecerse en todos los sentidos. La música siempre crea comunidad. Representa una sonoridad, un paisaje, un territorio cultural, una memoria colectiva. Hoy más que nunca necesitamos reafirmarnos de esa manera. Buscarnos en los mismos espejos desafiando al olvido y a la batalla supuestamente ganada por lo efímero”, reflexionó Parodi en la previa de esta nueva fecha.

La cantautora también remarcó la importancia de la continuidad generacional en el arte y la cultura: “Hay continuidad en las nuevas generaciones, hay futuro para esa patria guardada en la canción. Mi invitación es a cantar con tantas voces que ya son parte del camino amoroso de la música de la tierra de uno”.





Más allá de la propuesta musical, el evento en Casa Sonora buscará recrear un clima íntimo y comunitario. La organización invita a los y las asistentes a llegar con tiempo para disfrutar del buffet Sonoro, que ofrecerá comidas y bebidas antes y después del espectáculo.





Las entradas tienen un valor de $30.000, aunque quienes las adquieran de forma anticipada antes del 27 de septiembre podrán acceder a un precio promocional de $25.000. Las reservas pueden realizarse a través del número 11 5583-0726, y se recomienda asegurar el lugar con anticipación, dado que se espera una alta demanda por tratarse de una de las artistas más queridas y respetadas de la escena nacional.





Con esta presentación, Teresa Parodi suma una nueva parada en un recorrido que la mantiene vigente y activa, reafirmando su compromiso con la música como herramienta de construcción cultural y social. La cita en Ituzaingó será, sin dudas, una oportunidad imperdible para quienes quieran reencontrarse con canciones que forman parte de la memoria popular y descubrir, al mismo tiempo, los nuevos sonidos que la artista sigue ofreciendo al público.