Tiroteo, choque y allanamiento en Libertad: cayó el responsable de una violenta persecución

Una violenta secuencia que incluyó persecución, choques y disparos en la localidad de Libertad, partido de Merlo, culminó finalmente con la detención de Leandro B. (25). El sospechoso fue capturado tras un allanamiento en su domicilio, donde los investigadores descubrieron que tenía vehículos de alta gama con numeración adulterada.



La investigación se había iniciado el pasado 6 de enero, cuando el ahora detenido evadió un control policial en la intersección de las calles Real y Eva Perón. En aquel momento, circulaba en un Peugeot 208 oscuro sin chapa patente. Al recibir la voz de alto, aceleró y comenzó una fuga a toda velocidad.



El raid terminó en el cruce de Mario Bravo y French, donde la policía había montado un operativo cerrojo.



Al verse acorralado, el conductor realizó una maniobra marcha atrás, chocando violentamente contra dos vehículos estacionados: un Chevrolet Aveo gris, propiedad de un vecino, y un Fiat Punto azul perteneciente a un teniente de la fuerza.



La tensión escaló cuando el sospechoso, desde el interior del auto, apuntó con un arma de fuego a los efectivos. Ante la amenaza inminente, un oficial repelió la agresión efectuando dos disparos disuasivos. Aprovechando la confusión, el delincuente abandonó el Peugeot y logró escapar a la carrera, perdiéndose de vista por unas cuadras.



Las pericias posteriores confirmaron que el Peugeot 208 abandonado tenía pedido de secuestro activo desde el 31 de octubre de 2025 por un hurto automotor ocurrido en el centro de Ituzaingó.



El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la calle Uspallata y Marconi. Allí, personal de la Comisaría de Libertad detuvo al acusado y secuestró una flota de vehículos de procedencia ilícita: un Audi Q3 negro sin patente y una moto Benelli 600, ambos con los números de motor y chasis suprimidos o adulterados.



Ahora, Leandro B. quedó a disposición de las UFI N° 6 y 8 de Morón, imputado por los delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento agravado y adulteración de numeración registral.