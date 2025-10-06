Tiroteo y captura en Ituzaingó: cayó el último prófugo del crimen de Gabriel Izzo

El último prófugo del crimen del empresario Gabriel Izzo fue detenido tras un tiroteo en Ituzaingó. Era buscado desde hace más de dos años por integrar la banda que irrumpió en la vivienda de Izzo y su esposa en Padua. La DDI Morón montó un operativo en el barrio Almagro, donde el acusado, al ser sorprendido, disparó contra los policías desde una camioneta Nissan Kicks con documentación falsa. Recibió un impacto en la cadera y fue reducido tras chocar contra el cordón.



Fue detenido en Ituzaingó Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (36), el último prófugo del crimen del empresario Gabriel Izzo, ocurrido en junio de 2023 en San Antonio de Padua.



El procedimiento fue realizado por personal de la DDI Morón, que desplegó un operativo de urgencia en el barrio Almagro de Ituzaingó tras confirmar que el sospechoso se desplazaba en un Nissan Kicks.



En las calles Aguaribay y Haití, Fernández Galarza descendió del vehículo armado. Ante la voz de alto de los agentes, intentó escapar y efectuó disparos contra la Policía, que respondió al ataque. El hombre fue alcanzado por un disparo en la cadera y rápidamente reducido.



Durante la maniobra de detención, el vehículo chocó contra el cordón y fue secuestrado junto con documentación apócrifa. Fernández Galarza fue trasladado al Hospital del Bicentenario, donde fue internado con custodia policial, con una herida sin riesgo de vida. Ningún efectivo resultó lesionado.



El detenido está acusado de homicidio criminis causa, robo agravado, portación ilegal de arma de guerra, disparos con arma y resistencia a la autoridad.



El crimen que se le imputa ocurrió el 9 de junio de 2023 en una vivienda de la calle Italia al 1000, en Padua. Esa madrugada, Gabriel Izzo y su esposa, Silvana Petinari, fueron sorprendidos por cuatro delincuentes mientras dormían. Izzo intentó defenderse con su arma, pero fue baleado y murió poco después. Petinari también resultó gravemente herida.



La investigación, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo de la UFI N°5, ya había logrado detener a Jonathan González, Brígido González y Diego Correa, quienes permanecen con prisiones preventivas. El chofer de la banda, Gustavo Mac Dougall, murió en abril pasado por un cuadro de salud mientras estaba detenido en el penal de General Alvear.



La captura de Fernández Galarza se concretó gracias a una pista obtenida en un reciente allanamiento en General Rodríguez, donde los investigadores rastrearon el teléfono que utilizaba para ocultarse.