Tomi Xu cocinó en las calles de Ituzaingó de cara a la apertura de su nuevo local

Los vecinos que transitaron en las últimas horas por el centro comercial de Ituzaingó se encontraron con una postal inesperada. Entre el movimiento habitual de la zona, una cocina móvil montada en la intersección de Las Heras y Mansilla detuvo el paso de los peatones. El protagonista no era otro que Tomi Xu, el reconocido chef argentino de raíces chinas y creador de la exitosa cadena Shanghai Express.



Tomi, quien se ha convertido en un referente de la gastronomía asiática en la Ciudad de Buenos Aires, decidió anticipar su llegada al oeste del conurbano poniéndose el delantal frente a los vecinos. Allí, preparó en vivo su tradicional pollo agridulce, un clásico que forma parte de la carta de la marca, invitando a la gente a degustar y disfrutar del espectáculo culinario a cielo abierto.

La intervención callejera fue solo el anticipo de la apertura oficial. Según confirmaron desde la marca, el próximo lunes 22 de diciembre cortarán cintas del nuevo local ubicado en Zufriategui 975, en pleno corazón de la ciudad.



La jornada inaugural promete ser una fiesta cultural y gastronómica. El evento contará nuevamente con la presencia de Tomi Xu cocinando en vivo, pero sumará un atractivo visual único: la Danza del León, uno de los rituales más emblemáticos de la cultura china para atraer la buena fortuna y prosperidad.



Para celebrar el desembarco en la Zona Oeste, el local ofrecerá un 30% de descuento en toda la carta durante el día de apertura, además de regalos para el público. Pensando en las vísperas de las fiestas y en un plan familiar, el evento contará con la visita especial de Papá Noel para los más chicos.



Este nuevo espacio en Ituzaingó busca consolidarse como una opción para toda la familia. Además de los platos asiáticos clásicos, el local dispondrá de pelotero para los niños y ofrecerá opciones de la bebida de moda, el Bubble Tea. Con esta apertura, Ituzaingó sigue robusteciendo su polo gastronómico, sumando ahora una propuesta de peso que combina la tradición milenaria oriental con el paladar local, de la mano de uno de los pioneros en el desarrollo de franquicias de este estilo en el país.