Torturas en la Comisaría 1° de Moreno: detienen a tres policías

Tres efectivos de la Comisaría Primera de Moreno fueron detenidos acusados de torturar a los presos, luego de que una inspección judicial hallara en la dependencia un dispositivo para aplicar descargas eléctricas.



La investigación se inició tras una inspección realizada por la Comisión Provincial por la Memoria en la Comisaría Primera de Moreno, ubicada en la esquina de Merlo y Belgrano, a metros de la estación de tren.



Durante la recorrida, los integrantes del organismo entrevistaron a varias personas alojadas en la dependencia, quienes denunciaron haber sufrido vejaciones, abuso de autoridad e incluso torturas por parte del personal policial.



Ante la gravedad de los testimonios, tomó intervención inmediata el área de Violencia Institucional de la UFI N°7 de Moreno.



La fiscalía ordenó una inspección de urgencia en la seccional que arrojó un resultado alarmante: los investigadores hallaron un elemento utilizado para aplicar descargas eléctricas, lo que coincidía con el relato de al menos uno de los detenidos.



Con estas pruebas, el Juzgado de Garantías N°1 avaló el pedido de detención de tres efectivos de la Policía Bonaerense. El operativo se concretó durante la madrugada de ayer, 26 de noviembre, con la intervención de la Policía Federal y la notificación a Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.



Los tres agentes quedaron imputados por los delitos de torturas, vejaciones y abuso de autoridad, y se espera que durante la jornada de hoy sean indagados por la Fiscalía.



Mientras la pesquisa continúa con múltiples medidas de prueba en curso, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado: el organismo ratificó su compromiso de avanzar en la causa "garantizando el estricto respeto de las garantías procesales, el rigor jurídico y la plena protección de los derechos humanos".