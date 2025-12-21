Trabajo en Ituzaingó: empresas locales buscan operarios, técnicos y personal de cocina
Bruno Krasnopolsky
La lista incluye puestos para textiles, metalúrgicos, seguridad privada y mantenimiento edilicio. Los requisitos y dónde enviar el CV.
La Municipalidad de Ituzaingó difundió nuevas ofertas laborales a través de su Servicio de Intermediación Laboral, con el objetivo de vincular a empresas locales con vecinos y vecinas que se encuentran en búsqueda activa de empleo.
En esta oportunidad, las vacantes apuntan a diversos rubros, incluyendo oficios de mantenimiento (plomería, gas y electricidad), puestos en la industria textil y metalúrgica, seguridad privada y gastronomía.
Operario de Producción Textil
Para empresa textil.
Los requisitos de este puesto son:
· Edad: hasta 30 años.
· Género: masculino.
· Secundario completo.
· Experiencia en puesto similar.
· Disponibilidad horaria.
· Residir en Ituzaingó.
Plomero
Para servicios de mantenimiento edilicio.
Los requisitos de este puesto son:
· Certificados correspondientes.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Gasista
Para servicios de mantenimiento edilicio.
Los requisitos de este puesto son:
· Certificados correspondientes.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Electricista
Para servicios de mantenimiento edilicio
Los requisitos de este puesto son:
· Certificados correspondientes.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Custodia en tránsito
Para empresa de seguridad privada
Los requisitos de este puesto son:
· Secundario completo.
· Registro de conducir y CLU vigente.
· Residir en Ituzaingó.
Operario especializado en Plegadora de chapa
Para empresa metalúrgica
Los requisitos de este puesto son:
· Secundario completo.
· Género: masculino.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Ayudante de cocina
Para cafetería en el centro de Ituzaingó
Los requisitos de este puesto son:
· Secundario completo.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Quienes deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico oeintermediacionlaboral2@gmail.com (indicando en el asunto el puesto al que se postulan) o presentarlo personalmente en la Dirección de Empleo, ubicada en Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.
Ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 2120-1973 en el mismo horario de atención.