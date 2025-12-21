Trabajo en Ituzaingó: empresas locales buscan operarios, técnicos y personal de cocina

La Municipalidad de Ituzaingó difundió nuevas ofertas laborales a través de su Servicio de Intermediación Laboral, con el objetivo de vincular a empresas locales con vecinos y vecinas que se encuentran en búsqueda activa de empleo.



En esta oportunidad, las vacantes apuntan a diversos rubros, incluyendo oficios de mantenimiento (plomería, gas y electricidad), puestos en la industria textil y metalúrgica, seguridad privada y gastronomía.



Operario de Producción Textil

Para empresa textil.

Los requisitos de este puesto son:

· Edad: hasta 30 años.

· Género: masculino.

· Secundario completo.

· Experiencia en puesto similar.

· Disponibilidad horaria.

· Residir en Ituzaingó.



Plomero

Para servicios de mantenimiento edilicio.

Los requisitos de este puesto son:

· Certificados correspondientes.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Gasista

Para servicios de mantenimiento edilicio.

Los requisitos de este puesto son:

· Certificados correspondientes.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Electricista

Para servicios de mantenimiento edilicio

Los requisitos de este puesto son:

· Certificados correspondientes.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Custodia en tránsito

Para empresa de seguridad privada

Los requisitos de este puesto son:

· Secundario completo.

· Registro de conducir y CLU vigente.

· Residir en Ituzaingó.



Operario especializado en Plegadora de chapa

Para empresa metalúrgica

Los requisitos de este puesto son:

· Secundario completo.

· Género: masculino.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Ayudante de cocina

Para cafetería en el centro de Ituzaingó

Los requisitos de este puesto son:

· Secundario completo.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Quienes deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico oeintermediacionlaboral2@gmail.com (indicando en el asunto el puesto al que se postulan) o presentarlo personalmente en la Dirección de Empleo, ubicada en Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.



Ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 2120-1973 en el mismo horario de atención.