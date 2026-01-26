Tragedia en Merlo: un hombre, su hija y su nieto de 3 meses murieron al chocar contra un colectivo

Una verdadera tragedia vial conmociona al partido de Merlo. Un choque frontal entre un colectivo y una motocicleta dejó como saldo la muerte de tres integrantes de una misma familia: un hombre, su hija y su nieto de tan solo tres meses de vida.



El siniestro ocurrió este domingo 25 de enero en la intersección de la Ruta 1003 y Montes de Oca, en la localidad de Pontevedra. Por causas que se intentan esclarecer, una moto Brava Altino impactó de frente contra el interno 510 de la Línea 216.



Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 45 años, quien conducía el rodado menor; su hija de 23 años y el nieto, un bebé de 3 meses.



Según el reporte oficial, el hombre falleció en el lugar producto del violento impacto. La joven fue trasladada de urgencia por una ambulancia al Hospital Héroes de Malvinas, donde ingresó ya sin vida debido a la gravedad de las heridas.



Por su parte, el bebé fue llevado desesperadamente en un vehículo particular al Hospital Juan Bautista de Libertad, pero los médicos confirmaron su deceso al ingresar. Según fuentes policiales, ninguna de las tres víctimas llevaba casco de seguridad colocado.



El chofer del colectivo, un hombre de 43 años, quedó imputado en una causa caratulada como "triple homicidio culposo".



Según la reconstrucción preliminar, el colectivo circulaba por la Ruta 1003 en sentido Castillo-Libertad, mientras que la moto lo hacía en mano contraria y, aparentemente, habría perdido el control cruzándose de carril.



Desde la UFI N° 8 de Morón, que interviene en el caso, confirmaron que por el momento no se tomaron medidas restrictivas de la libertad contra el conductor del transporte público, quien permanece a la espera de nuevas directivas.



En estas horas, la fiscalía centra sus esfuerzos en las pericias y los testimonios: se encuentran tomando declaración a dos testigos que circulaban a la par de la motocicleta al momento del accidente, cuyos relatos son fundamentales para validar la hipótesis de la pérdida de control.



Además, se está procediendo a identificar a los pasajeros que viajaban en el colectivo para sumar sus versiones al expediente.