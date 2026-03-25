Tragedia en Morón: un delivery murió al chocar contra un colectivo y testigos afirman que cruzó en rojo

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven trabajador en el centro de Morón. Un repartidor de 32 años murió en el acto tras chocar su motocicleta contra un colectivo. Según los primeros testimonios, la víctima habría cruzado el semáforo en rojo.



El fatal episodio ocurrió este martes 24 de marzo, cerca de las 18:30 horas, en la transitada intersección de las calles San Martín e Hipólito Yrigoyen. Tras un llamado de emergencia al 911, efectivos de la Comisaría 1ra de Morón arribaron al lugar y se encontraron con el dramático escenario.



Sobre la calzada yacía el cuerpo del motociclista, identificado oficialmente como Edgardo Ariel Ruiz, con domicilio en la localidad de Castelar. A su lado quedó tendida su moto, una Zanella ZB color verde oscuro, adaptada con la caja térmica para el reparto de pedidos.



A pocos metros del cuerpo se encontraba detenido el otro vehículo involucrado en el siniestro: el interno 421 de la línea de colectivos La Cabaña.

Sin margen para la asistencia

Una ambulancia del servicio de emergencias SAME llegó a la escena. Sin embargo, el personal médico solo pudo constatar el fallecimiento de Ruiz en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas por el impacto.



La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón, bajo la carátula inicial de "Homicidio culposo". El conductor del transporte público, identificado con las iniciales A. D. B., fue formalmente notificado de la imputación.

El semáforo en rojo, una pieza clave

Un dato fundamental podría definir el rumbo de la investigación y esclarecer la mecánica del choque. Fuentes judiciales de Morón confirmaron a este medio que, en las primeras declaraciones tomadas en el lugar, los pasajeros que viajaban a bordo del colectivo aseguraron que el motociclista cruzó la intersección con el semáforo en rojo, haciendo inevitable la colisión.

Mientras tanto, la fiscalía ordenó la realización de la operación de autopsia correspondiente y solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para terminar de confirmar la secuencia del trágico hecho.