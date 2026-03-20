Tragedia en una YPF de Ituzaingó: un playero murió en pleno turno y apuntan contra la firma

Un trabajador falleció por una falla cardíaca mientras cumplía su turno en una estación de servicio YPF de Ituzaingó. El dramático episodio desencadenó una fuerte denuncia pública contra la firma empleadora, acusada de someter al personal a presiones y hostigamiento laboral.



El dramático episodio ocurrió el pasado jueves 5 de marzo en la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la avenida José María Paz y la Colectora del Acceso Oeste.



Allí, Diego Armando Machado, un playero de 54 años con mucha antigüedad en la empresa, falleció en plena actividad laboral mientras cumplía funciones en el sector de GNC.

La intervención judicial y la autopsia

Según revelaron fuentes de la investigación a La Ciudad, Machado sufrió una descompensación repentina en medio de su turno. Al desmayarse, el trabajador cayó y golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo.



Fueron sus propios compañeros de trabajo quienes, desesperados, llamaron a la ambulancia. Sin embargo, cuando los médicos llegaron al lugar, el hombre ya se encontraba sin signos vitales.



El caso recayó en la UFI N° 1 de Ituzaingó, bajo la carátula inicial de "Averiguación de causales de muerte". El informe preliminar de la autopsia determinó que el golpe no fue el desencadenante trágico, sino que la causa efectiva de muerte fue una falla cardíaca provocada por un edema pulmonar.

"Maltrato y hostigamiento"

Este hecho generó un profundo malestar en la comunidad y sacó a la luz denuncias sobre irregularidades en las condiciones de trabajo de la estación. A través de una publicación en redes sociales que rápidamente ganó repercusión, allegados apuntaron directamente contra la responsabilidad de la empresa.



En un duro descargo, el usuario Pablo Prost denunció que el trágico desenlace de Machado estuvo estrechamente vinculado a las condiciones en las que desempeñaba sus tareas: "esto sucedió por la presión, el maltrato y el hostigamiento de la patronal, y la ausencia sindical", reclamó en su cuenta de Facebook, enmarcando además la situación en "los cambios en el orden laboral que asume el gobierno actual".





Mientras la causa judicial sigue su curso formal para cerrar el expediente sobre el deceso, la denuncia pública abrió un debate sobre las presiones laborales y la desprotección de los trabajadores.