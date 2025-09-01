Tren Sarmiento: se extiende la reducción de servicios hasta el viernes

Este anuncio llegó durante los últimos días de agosto, a través de una comunicación oficial que se puede ver reflejada en el portal de Trenes Argentinos. Dicha medida, para información de los miles de usuarios que utilizan la Línea Sarmiento, modifica directamente los horarios de los últimos y primeros trenes.



"Hasta el viernes 5/9, de lunes a viernes, el servicio circulará con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías", es lo que ha informado la empresa estatal en los últimos días. Pero es importante destacar también que fue a través de la cuenta "Tren Sarmiento en Línea", dedicada a brindar información sobre el estado del servicio a los usuarios, que se viralizó una comunicación interna de la empresa anticipando la modificación de los horarios de este medio de transporte.

Esta comunicación interna, viralizada hace pocos días por el perfil con más de 11 mil seguidores, establece lo siguientes: "Se comunica a todo el personal, desde el lunes 1/09/25 hasta el viernes 5/09/25 el cronograma de días hábiles en el sector Once-Moreno se verá afectado a partir de las 21.30 horas por mayor ventana horaria para el avance de la obra ADIF instalación de circuitos de vía Morón-Moreno".



De esta manera, el servicio se verá reducido tanto en los primeros como en los últimos trenes hasta este viernes 5 de septiembre, en principio, a raíz de las obras que se encuentra realizando la empresa entre Morón y Moreno. Dicho esto, los servicios de trenes de esta semana quedarían dispuestos de la siguiente forma:





Ascendente

Tren 3445 de 22:30hs - último tren de Once a Moreno.

Tren 3203 de 3:41hs - primer tren de Castelar a Moreno.

Tren 3209 de 4:26hs - primer tren de Once a Moreno.

Descendente



