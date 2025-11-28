Trenes Argentinos: Tras el descarrilamiento en Liniers, se anunció una obra para mejorar la potencia eléctrica

Luego del descarrilamiento de una de las formaciones del Tren Sarmiento en Liniers a mediados de noviembre, Trenes Argentinos anunció la futura realización de una obra de gran magnitud con el objetivo de mejorar la potencia eléctrica del Sarmiento.





El anuncio se da en el marco de la declaración de Emergencia Pública Ferroviaria que estipula, entre otros aspectos que, entre primer semestre de 2023 y 2025, la red perdió el 17% de los viajes pagos en el AMBA y cayó la cantidad de pasajeros que abonaron boleto en larga distancia.





Dicha emergencia fue declarada el año pasado por el gobierno nacional, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, a fin de mejorar la seguridad operativa y la infraestructura.





Esta medida de la administración libertaria incluye la agilización de contrataciones y la asignación de fondos para realizar inversiones y obras. Sin embargo, en el DNU también se explicita la posible suspensión de servicios, el ajuste salarial y la reestructuración de empresas. Estos últimos puntos han generado un debate sobre las intenciones del gobierno nacional de dirigirse hacia la privatización de Trenes Argentinos.





Los detalles de la nueva obra para el Tren Sarmiento

Según Trenes Argentinos Infraestructura, la nueva obra anunciada implica un sistema de conexión de corriente continua (VCC) que permite alimentar el sistema de tracción de los trenes, conectando las subestaciones eléctricas de tracción entre sí, con el objeto de asegurar la continuidad del servicio y la distribución de energía.





La obra ya mencionada estará a cargo de la empresa Induvia S.A y tendrá un plazo de ejecución de 20 meses.





Asimismo, desde Trenes Argentinos aseguraron que la finalidad de la obra es garantizar una mayor seguridad en la operación y mejoras en la viabilidad del sistema, evitando demoras y cancelaciones en el servicio para los más de 230.000 pasajeros diarios que utilizan el Tren Sarmiento.